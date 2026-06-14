google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Cultural estuvo cerca, pero quedó eliminado: empató en María Grande y se despidió del Apertura

El conjunto crespense igualó 2-2 ante Atlético María Grande en la revancha de los cuartos de final. Cuando había logrado empatar la serie, un penal en tiempo de descuento le dio la clasificación al dueño de casa.
Deportes14 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

google

cultural primera 2026_04
Imagen archivo

La Asociación Deportiva Cultural quedó eliminada del Torneo Apertura "Copa Desiderio Godoy y Eduardo 'Cebolla' Seimandi", organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, luego de empatar 2-2 este domingo en su visita a Atlético María Grande, resultado que dejó la serie 3-2 a favor del conjunto local.

El encuentro, correspondiente a la revancha de los cuartos de final, tuvo todos los condimentos y mantuvo la incertidumbre hasta el último instante. Cultural llegó a María Grande con la obligación de revertir la desventaja sufrida en el partido de ida y estuvo muy cerca de conseguirlo.

El dueño de casa golpeó primero. A los 33 minutos del primer tiempo, Agustín Cardoso abrió el marcador para Atlético María Grande y amplió la ventaja en la serie. Con el 1-0 parcial se fueron al descanso.

Sin embargo, el elenco celeste reaccionó en el complemento. A los 10 minutos, Facundo Aguirre ejecutó un magistral tiro libre que se transformó en el empate y renovó la ilusión de Cultural. El equipo crespense siguió buscando y tuvo su premio a los 29 minutos, cuando el árbitro sancionó un penal a su favor. Nuevamente Aguirre se hizo cargo de la ejecución y convirtió para establecer el 2-1, resultado que igualaba 2-2 el marcador global.

Cuando todo parecía encaminado a una definición más extensa, llegó el golpe definitivo. Ya en tiempo de descuento, a los 47 minutos del segundo tiempo, el juez del encuentro sancionó un penal para Atlético María Grande. Agustín Cardoso no falló desde los doce pasos y decretó el 2-2 definitivo.

De esta manera, Atlético María Grande cerró la serie con un global de 3-2 y avanzó a las semifinales del Torneo Apertura, mientras que Cultural se despidió del certamen tras protagonizar una serie muy disputada y luchada hasta el último minuto.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
10Anos-2-1280x640

Área de la Mujer de Crespo: 10 años de trabajo del espacio de escucha, orientación, contención y acompañamiento

Estación Plus Crespo
Crespo al día21 de septiembre de 2026
Este 21 de septiembre se cumplen 10 años de trabajo del Espacio de abordaje de las violencias, Área de la Mujer de la Municipalidad de Crespo, una política pública destinada a brindar un espacio específico de escucha, orientación, contención y acompañamiento frente a situaciones de violencia y otras problemáticas que afectan especialmente a las mujeres.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo