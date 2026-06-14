Cultural estuvo cerca, pero quedó eliminado: empató en María Grande y se despidió del Apertura

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La Asociación Deportiva Cultural quedó eliminada del Torneo Apertura "Copa Desiderio Godoy y Eduardo 'Cebolla' Seimandi", organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, luego de empatar 2-2 este domingo en su visita a Atlético María Grande, resultado que dejó la serie 3-2 a favor del conjunto local.

El encuentro, correspondiente a la revancha de los cuartos de final, tuvo todos los condimentos y mantuvo la incertidumbre hasta el último instante. Cultural llegó a María Grande con la obligación de revertir la desventaja sufrida en el partido de ida y estuvo muy cerca de conseguirlo.

El dueño de casa golpeó primero. A los 33 minutos del primer tiempo, Agustín Cardoso abrió el marcador para Atlético María Grande y amplió la ventaja en la serie. Con el 1-0 parcial se fueron al descanso.

Sin embargo, el elenco celeste reaccionó en el complemento. A los 10 minutos, Facundo Aguirre ejecutó un magistral tiro libre que se transformó en el empate y renovó la ilusión de Cultural. El equipo crespense siguió buscando y tuvo su premio a los 29 minutos, cuando el árbitro sancionó un penal a su favor. Nuevamente Aguirre se hizo cargo de la ejecución y convirtió para establecer el 2-1, resultado que igualaba 2-2 el marcador global.

Cuando todo parecía encaminado a una definición más extensa, llegó el golpe definitivo. Ya en tiempo de descuento, a los 47 minutos del segundo tiempo, el juez del encuentro sancionó un penal para Atlético María Grande. Agustín Cardoso no falló desde los doce pasos y decretó el 2-2 definitivo.

De esta manera, Atlético María Grande cerró la serie con un global de 3-2 y avanzó a las semifinales del Torneo Apertura, mientras que Cultural se despidió del certamen tras protagonizar una serie muy disputada y luchada hasta el último minuto.