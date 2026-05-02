Vivían hace más de diez años bajo silo bolsas y consumían agua en bidones de agroquímicos

En el marco de controles realizados en la antesala del Día del Trabajador, la Secretaría de Trabajo llevó adelante un operativo en un establecimiento rural de Lucas Sud 2°, en el departamento Villaguay, donde se detectaron graves irregularidades laborales y habitacionales.



La inspección se realizó de manera conjunta con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Durante el procedimiento, los equipos constataron la existencia de viviendas con serias deficiencias estructurales, habitadas por trabajadores y sus familias desde hacía más de diez años.



Según se consignó, las construcciones estaban hechas con silo bolsas y presentaban pisos de tierra, además de techos precarios compuestos por paja y plástico. A esto se sumaba la ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas. El acceso al agua, en tanto, se realizaba mediante bidones reutilizados de agroquímicos y otros recipientes en desuso, una situación que implica un riesgo sanitario significativo.

En simultáneo, se verificó la presencia de al menos dos trabajadores que desempeñaban tareas en condiciones de informalidad, sin la correspondiente registración laboral.



El operativo fue encabezado por el director provincial de Trabajo, Juan Pablo Irurueta, junto al delegado departamental de Concordia, Miguel Ángel Pereyra, y personal de la Dirección de Seguridad e Higiene Laboral. También participaron agentes de ARCA y representantes de la seccional 382 de UATRE. La situación habría sido de reciente detección.



Como resultado de la intervención, se labraron las actas correspondientes al propietario del establecimiento y se iniciaron las actuaciones administrativas previstas por la normativa vigente.