Agmer retomó el acampe frente a la Casa de Gobierno y advirtió que la reforma previsional generará un gran daño

La secretaria gremial de Agmer, Susana Cogno, señaló que la permanencia en el lugar busca visibilizar la postura de los trabajadores de la educación frente al debate legislativo. “Este martes arrancamos el octavo día de acampe frente a la Casa de Gobierno mientras adentro están reunidas las comisiones del Senado que están tratando este proyecto de reforma”, expresó.

En ese marco, remarcó que el sindicato mantiene una posición firme contra la modificación del régimen jubilatorio. “Estamos reafirmando nuestro rechazo a la reforma. Estamos plenamente convencidos de que la Ley 8,732 debe ser conservada en todas sus partes y para nosotros es esencial hacer público ese posicionamiento”, sostuvo.

Cogno advirtió además sobre las consecuencias que, a juicio del gremio, tendría la aprobación de la iniciativa. “Esta reforma generará un gran daño en la población entrerriana”, afirmó.

La dirigente explicó que el acampe se organiza de manera rotativa con la participación de distintas seccionales de la provincia. “Estamos distribuidos por día. Hoy participan las seccionales de Gualeguay, Gualeguaychú y Colón, además de los compañeros de Paraná y la Comisión Directiva”, detalló.

Asimismo, destacó que la medida de fuerza trasciende la protesta sindical y se ha convertido en un espacio de formación y encuentro. “Este es un proceso de lucha y hay una fuerte incidencia de lo pedagógico en este proceso. Hay actividades culturales, talleres, charlas; todos los días se realizan actividades”, indicó a esta Agencia.

Finalmente, Cogno valoró la construcción colectiva que se desarrolla durante el acampe y adelantó nuevas acciones conjuntas. “El poder estar juntos siempre es un ejercicio de resistencia y alegría”, expresó, y agregó que Agmer continuará articulando iniciativas con otros sectores sociales. “Tenemos acciones conjuntas con la Multisectorial que se van a llevar a cabo en los próximos días”, concluyó.

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