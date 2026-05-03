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Unos 200.000 turistas visitaron Entre Ríos en este fin de semana largo

El gobierno provincial relevó una ocupación hotelera del 50% y un movimiento económico de 17.000 millones de pesos durante el fin de semana que comenzó en el Día del Trabajador.
Entre Ríos03 de mayo de 2026

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El fin de semana largo por el Día del Trabajador generó en Entre Ríos un movimiento económico superior a 17 mil millones de pesos, con más de 200 mil turistas que disfrutaron de las diferentes propuestas que ofrece la provincia.

El gasto diario promedio por visitante fue superior a los 100 mil pesos, lo que consolidó el impacto positivo del turismo de cercanía en los destinos entrerrianos. La ocupación hotelera promedio fue del 50 por ciento.

Las diez microrregiones se prepararon con propuestas especiales que complementaron los atractivos tradicionales de la temporada, como complejos termales, áreas naturales, parques aéreos, circuitos culturales, gastronomía, viñedos y bodegas.

El calendario de eventos tuvo citas claves como la Fiesta Provincial del Trabajador en Aldea María Luisa y la Prefiesta del Sábado y regionales en Victoria; así como la primera edición de la Expo AutocampingTV en Gualeguaychú y la inauguración de un espacio multieventos donde la banda de rock La Renga congregó a miles de personas. 

En la faceta deportiva, los principales atractores fueron el TC2000 que tuvo su tercera fecha en el autódromo de Concordia y sumó acción con el TopRace y la Fórmula Nacional; el Rally Entrerriano que tuvo su sede en Crespo y el Campeonato Entrerriano de Karting en La Paz; mientras que las actividades en naturaleza desafiaron a experimentados y principiantes con opciones de safaris, trekking y cicloturismo por caminos rurales.

También hubo tiempo para recorridos históricos, visitas a museos y teatralizaciones, con momentos destacados en el Museo El Porvenir de Villa Elisa, el Molino Forclaz de Colón; el Castillo San Carlos y el Naranjal de Pereda de Concordia.

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