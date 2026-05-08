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El arzobispo de Paraná recorrerá capillas y aldeas de la región durante mayo

La agenda incluye celebraciones en Racedo, Puiggari, Aldea San Juan y Libertador San Martín, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el arzobispo Raúl Martín y las comunidades parroquiales de la región.
Crespo08 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Schmidt Ruben

El arzobispo de Paraná, Raúl Martín, llevará adelante una serie de visitas pastorales en distintas capillas y aldeas de la región a lo largo del mes de mayo. La actividad fue confirmada por el sacerdote Rubén Schmidt en diálogo con Estación Plus Crespo.

Según explicó el párroco, la iniciativa surgió a partir de una invitación realizada al propio arzobispo con el objetivo de que pueda conocer más de cerca las comunidades y, al mismo tiempo, que los fieles tengan la oportunidad de encontrarse con él.

En ese marco, se programaron distintas celebraciones. El sábado 16 de mayo, monseñor Martín presidirá la misa a las 17:00 en Racedo y posteriormente, a las 19:00, hará lo propio en Puiggari, en el contexto del triduo preparatorio para su fiesta patronal, que se celebrará el 17 de mayo.

En tanto, el domingo 31 de mayo, último del mes, la agenda continuará con una celebración a las 9:00 en Aldea San Juan. Más tarde, a las 10:30, el arzobispo visitará Libertador San Martín, donde celebrará la misa en la capilla Virgen de Lourdes.

Schmidt destacó que la organización de estas visitas responde al interés de fortalecer el vínculo entre el arzobispo y las comunidades parroquiales. Asimismo, invitó a los fieles a participar de las distintas celebraciones programadas durante el mes.

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