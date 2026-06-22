El 4 de julio, la Cena Anual de la Avicultura reunirá a protagonistas del sector en Crespo

La Asociación Crespo Capital de la Avicultura ultima detalles para la realización de uno de sus más importantes eventos anuales: la cena que reúne a exponentes de cada eslabón de esta producción, autoridades de Cámaras que los nuclean y autoridades gubernamentales. La familia avícola de la región se reunirá en el fin de semana inmediato posterior a la celebración de su día.

Mariela Gallinger, presidenta de la institución civil, anticipó a Estación Plus Crespo: "El calendario de efemérides establece el 2 de julio como Día de la Avicultura, fecha en que ambas Cámaras que nos nuclean realizan actividades en Buenos Aires, y desde la Asociación vamos a participar. Por eso decidimos que para que no se superponga la agenda de quienes están alcanzados por este trabajo productivo, nuestra Cena de la Avicultura se realizará el sábado 4 de julio, a partir de las 20:30, en el salón Barcelona. Crespo será sede de esta cena anual, que no hay otra en Argentina en su tipo, convocando a todo el sector avícola".

"Desde este martes 23 de junio, tendremos las tarjetas en venta", confirmó la dirigente y agregó: "Estamos muy agradecidos con las empresas que nos acompañan, que son sponsor de esta cena. Su acompañamiento nos imprime las fuerzas necesarias para seguir organizando eventos y hacerlo cada vez mejor, con mucha responsabilidad. Estamos con los preparativos finales de gastronomía, ornamentación, ambientación, todo lo necesario para una velada que sea igual o superior a la anterior, hace dos años. Habrá una entrada con elaboraciones a base de pollo y huevo, después tendremos carne, y un postre donde también es protagonista el huevo".

El análisis de la realidad del sector

Un momento esperado para los asistentes es la ponencia de las autoridades de entidades nacionales. Gallinger comentó: "Tendremos las palabras del Presidente Ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi; y del presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Javier Prida. Ellos nos brindarán una actualización de cómo estamos en el mercado -tanto de pollo como de huevo-, y qué perspectivas hay a nivel mundial, para trasladar esos desafíos al plano nacional. Nuestras Cámaras están al día con los datos, las investigaciones, las informaciones y estadísticas, lo que todos los productores nos sirve para analizar qué medidas tomar o qué avance o en qué proyectos avanzar o frenar. Hay una seriedad en lo que difunden, que la realidad siempre los ha avalado. Por eso esta cena, genera mucho interés en las familias productoras y profesionales afines, en participar y poder compartir sus experiencias, insumos y demás".

Amplio aspectro

El cálido y ameno momento de encuentro, refleja en gran medida el potencial del sector. Mariela Gallinger recordó que "la cena es abierta a toda la cadena productiva. Desde las Cabañas -donde incluye quienes aportan desde la ciencia, la tecnología, los insumos-, hasta los profesionales veterinarios, los proveedores, los comercializadores, el transporte, la sanidad. Y también el mercado, por sistema tradicional o como Crespo, que tiene una de las industrias más importantes del país, donde se industrializa y procesa el huevo. Tenemos muchos frigoríficos, plantas procesadoras de pollo y sus derivados; es un encuentro de comercio, de amistad, de intercambio".

Desafíos

Desde la Asociación Crespo Capital de la Avicultura se cursaron invitaciones al intendente de Crespo, Marcelo Cerutti; y al gobernador Rogelio Frigerio, quienes "ya han confirmado presencia, salvo que aparezca algún imprevisto de agenda", sostuvo la presidenta.

"La intención es que estén presentes, más que nada para que tengan precisión de la realidad del sector, los datos que manejamos, cuáles son los desafíos, las necesidades que hay. Hay temas recurrentes y otros más incipientes, pero suelen aparecer el estado de los caminos, infraestructura, puertos, cómo manejarnos en reducir los costos para poder ser más competitivos con respecto a otras provincias y otros países", mencionó.

"Entre Ríos tiene un potencial muy fuerte en la avicultura, pero si este crecimiento enorme que tenemos no va de la mano del acompañamiento del Estado, se nos complica poder seguir", refirió Gallinger y continuó: "Que participen y nos escuchen, es la única manera de tender puentes y saber después de qué hablamos, y no que exista un divorcio de realidades al momento de tomar decisiones. Si bien todos vemos que hay un gran consumo de huevos, somos el primer país en términos de mayor consumición, y en Entre Ríos se produce más del 50%. Una producción muy fuerte, que merece que se le reconozcan las necesidades. El Estado tiene que poder ver a través de la avicultura, que hay muchísimas cadenas de valor en las que repercute, mano de obra, industria, y necesitamos de la metalmecánica, de los profesionales, todo tiene que estar a la altura del desarrollo".

Como conductora de la Asociación Crespo Capital de la Avicultura, analizó: "Apuntamos a ser ejemplo, de la avicultura que da arraigo, da trabajo, permite que los hijos puedan seguir en el campo trabajando, y para eso son tan importantes los encuentros de todos los actores, tanto político como privado".