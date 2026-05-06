Cuatro entrerrianos ganaron más de $9 millones en el Quini 6

Sin embargo, en la modalidad “Siempre Sale” hubo 33 ganadores con cinco aciertos, quienes cobrarán más de 9 millones de pesos cada uno.

Entre los apostadores favorecidos, cuatro realizaron sus jugadas en la provincia de Entre Ríos, lo que generó expectativas y repercusión entre los jugadores entrerrianos.

En las modalidades tradicionales del Quini 6 no se registraron ganadores con seis aciertos, motivo por el cual los importantes pozos quedaron vacantes y continuarán acumulándose para el próximo sorteo.

Tradicional: 42-17-18-20-05-13. Vacante $1.434.254.434.

La Segunda: 20-37-03-15-14-40. Vacante $780.000.000.

La Revancha: 34-30-25-35-03-33. Vacante $4.360.455.180.

Siempre Sale: 20-00-07-30-40-05. Hay 33 ganadores con cinco aciertos y cada uno se cobra $9.298.203,55. Cuatro son de Entre Ríos.

Pozo Extra: 950 ganadores y cada uno cobra $163.157,89.

Desde la organización del juego informaron que el próximo sorteo pondrá en juego un total estimado de 8.170 millones de pesos, una cifra que vuelve a despertar el interés de miles de apostadores de todo el país.

El Quini 6: El juego de azar que cautiva a los argentinos desde 1988

Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.

El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.

A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.