Fuerte choque entre auto y moto dejó a dos jóvenes hospitalizadas en Paraná

Dos jóvenes resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas tras un fuerte choque entre un auto y una moto ocurrido en Paraná durante la madrugada de este viernes.

El siniestro se registró alrededor de las 5.55 en la intersección de avenida Ramírez y Santos Domínguez, donde por causas que todavía se investigan impactaron una Ford Ecosport y una motocicleta Honda XR de 150 cilindradas.

Como consecuencia del choque y de la caída posterior, las dos ocupantes de la moto fueron trasladadas al hospital San Martín, donde quedaron a la espera del correspondiente informe médico sobre las lesiones sufridas.

En el lugar trabajó una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, cuyo personal realizó tareas de prevención, asistencia y seguridad para resguardar a los involucrados y evitar nuevos incidentes.

Tras el episodio, se reiteró la recomendación de circular con precaución, respetar las normas viales y mantener la atención al conducir.

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