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Dos detenidos sustrayendo cables de la obra en Ruta 18 y acceso a Viale

Ambos fueron aprehendidos y trasladados a Alcaidía de Tribunales de Paraná, acusados de robo a la firma Cartellone.
Policiales/Judiciales21 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Este domingo alrededor de las 10:50, Comisaría Viale tomó conocimiento por parte de usuarios de Ruta 18, que en el acceso a la ciudad se estaba perpetrando un ilícito. 

El Jefe de la dependencia, Crio. Lucas Gutiérrez, precisó a Estación Plus Crespo: "Al llegar una dotación, se visualizó a dos masculinos que se encontrarían  sustrayendo cables del alumbrado de señalización, en la intersección de la ruta, que está en plena construcción".

"Se logró identificar e individualizar a ambos sospechosos, oriundos de Paraná, quienes tenían en su poder dos tramos de cables coincidentes con los de la luminaria. Se evidenciaron que fueron de allí sustraidos; ya que se verificó el tramo arrancado", sostuvo el funcionario policial.

Comisaría Viale mantuvo comunicación con el Dr. Martin Wasinger, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, quien dispuso la aprehensión de los demorados y su traslado a Alcaidía Contravencional, previo paso por la Oficina de Antecedentes y revisión médica. 

"Se procedió al formal secuestro de los cables y fotografía de los mismos, siendo luego restituidos a un representante de la empresa Cartellone", afirmó Gutiérrez.

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