google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Aparecieron las adolescentes que se habían ido de una residencia del Copnaf

Las buscaban desde hacía dos días, cuando perdieron el rastro de dónde podrían estar. Sus familiares lograron tomar contacto con ellas.
Policiales/Judiciales08 de mayo de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

Luces-patrullero-Parana-Entre-Rios-Policia

Hallaron a las adolescentes que estaban desaparecidas en Gualeguaychú, luego de haber ido de la Residencia León Torres, que depende del Copnaf.

No hubo novedades de ellas durante dos días hasta que sus familiares lograron tomar contacto. Según se informó, están en buen estado.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo