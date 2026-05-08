Aparecieron las adolescentes que se habían ido de una residencia del Copnaf

Intervienen ante la muerte de una mujer en General Ramírez
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales08 de mayo de 2026
La situación movilizó a la policía y bomberos de la localidad, quienes practicaron las primeras averiguaciones.
Hallaron a las adolescentes que estaban desaparecidas en Gualeguaychú, luego de haber ido de la Residencia León Torres, que depende del Copnaf.
No hubo novedades de ellas durante dos días hasta que sus familiares lograron tomar contacto. Según se informó, están en buen estado.