Noelia Götte fue elegida en la nueva comisión directiva de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Entre Ríos

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) de Entre Ríos llevó adelante un Congreso Ordinario, en Concepción del Uruguay. "Hubo participación de los delegados de 22 gremios de la provincia, lográndose la aprobación del Balance y la renovación de la Comisión Directiva", contextualizó Noelia Götte, en declaraciones a Estación Plus Crespo.

Llegó a la reunión sólo como representante del SUOYEM Crespo, mientras que salió con un desafío más: "Fui designada para la Secretaría de la Mujer y Diversidades, una nueva área que pasa a formar el organigrama, dada la reforma del estatuto de FESTRAM en el 2023, cuando se agregaron 3 nuevas Secretarías: de Jubilados, de la Juventud, y de la Mujer y Diversidad. La intención es empezar a trabajar en forma focalizada en la temática. En el ámbito de los municipales, por ahí la mujer estaba un poco relegada y la idea es mejorar esa condición. De hecho, en FESTRAM ya hay tres secretarias generales mujeres, lo que empieza a reflejar este reconocimiento de espacio, para trabajar de manera más justa. Es un criterio que lo estábamos abordando en las comisiones, en los encuentros mantenidos en distintos lugares -como en Galarza, en marzo-, y ahora se plasmó en el Congreso", reflexionó Noelia Götte.

En cuanto a sus expectativas personales, la sindicalista crespense señaló: "Sorprendida con la designación, pero con alegría y mucho compromiso. Trataré de guiar esta primera etapa de creación y puesta en marcha del área, con el objetivo de seguir apoyando y trabajando por las mujeres y diversidades que conforman la gran familia de los municipales. Ahora no solamente atenta a lo que sucede en Crespo, sino también en los diferentes lugares donde hay representación. Nos interesa el bienestar de nuestras afiliadas", concluyó.