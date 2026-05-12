La cooperadora de la Escuela Técnica renovó autoridades y avanza con mejoras para los alumnos

En diálogo con Estación Plus Crespo, la flamante presidenta de la cooperadora, Ivana Brumatti, explicó cómo quedó conformada la nueva comisión y remarcó la importancia del acompañamiento de la comunidad, las empresas y las familias para sostener el funcionamiento de la escuela.

“La renovación fue en forma parcial. Algunos cargos ya vencían, algunas personas decidieron no seguir por cuestiones laborales o personales, y otras fueron reubicadas. Gracias a Dios ingresó gente nueva, gente que se sumó”, expresó Brumatti.

La dirigente comentó que la cooperadora continúa integrada mayoritariamente por padres de alumnos y señaló que existe “mucho por hacer” en una institución que demanda constantes inversiones debido a la modalidad técnica y a la gran cantidad de horas que los estudiantes permanecen en el establecimiento.

En ese sentido, explicó que los principales recursos provienen del aporte voluntario de las familias y de los eventos solidarios que organiza la cooperadora. “Del Estado solamente nos ayudan con la luz y el gas. Todo lo demás, como insumos de limpieza y librería, lo cubrimos nosotros desde cooperadora”, sostuvo.

Brumatti indicó que el aporte mensual sugerido es de 20.000 pesos y remarcó que los gastos son elevados debido al funcionamiento de talleres y prácticas técnicas. “Todo lo que usan los chicos sale desde la escuela, entonces es bastante lo que necesitamos para cubrir los gastos fijos”, señaló.

Uno de los proyectos prioritarios actualmente es la instalación y reubicación de aires acondicionados en distintas aulas. La presidenta destacó especialmente la colaboración de empresas locales, familias y vecinos que se acercaron para aportar materiales, mano de obra o donaciones.

“Muchas empresas de la ciudad y familias se acercan ayudando y colaborando. La compra de los tornos también se dio gracias al apoyo de empresas de Crespo. Y con los aires acondicionados está pasando lo mismo”, explicó.

Además, reveló que incluso el padre de un alumno ofreció realizar trabajos de manera gratuita para colaborar con la institución. “Vamos contando con distintas ayudas que nos vienen muy bien para la escuela”, afirmó.

Respecto a los plazos, Brumatti indicó que aún están evaluando la mejor manera de avanzar con las instalaciones debido a que algunos equipos deben colocarse desde cero y otros reubicarse por cuestiones de tamaño y distribución de las salas. Sin embargo, estimó que el objetivo es finalizar los trabajos “entre este mes y el mes siguiente”.

La dirigente hizo especial hincapié en mejorar la comodidad de los estudiantes, especialmente en las aulas de la planta alta, donde las temperaturas suelen ser extremas durante el invierno y el verano.

“La escuela técnica es el lugar donde más tiempo pasan los chicos. Lo que nosotros pensamos es que puedan estar de la forma más cómoda posible, parecida a su casa. Que en invierno estén calentitos y en verano no pasen calor”, manifestó.

También valoró el estado general del establecimiento y el esfuerzo que implica mantenerlo. “La limpieza es una de las cosas que caracteriza la escuela. Está muy lindo y todo eso es gracias a la colaboración de toda la gente”, expresó.

Entre los proyectos a largo plazo, la cooperadora trabaja en la finalización del playón de usos múltiples, la construcción de baños y cocina en ese sector, además de la ampliación del taller de carpintería.

“Siempre hay mucho por hacer. Vamos viendo qué necesita la escuela en lo inmediato y proyectando las prioridades que nos plantean las distintas áreas”, indicó.

Nuevos tornos adquiridos el año pasado

Finalmente, Brumatti destacó como una de las novedades más importantes la puesta en funcionamiento de los nuevos tornos adquiridos el año pasado. Durante el verano se amplió el espacio físico para instalarlos y ahora comenzará uno de los primeros cursos de capacitación en tornería.

“Las inscripciones están abiertas y se van a ir agregando otros cursos desde las distintas áreas de formación de la escuela”, adelantó.

Antes de cerrar, la presidenta agradeció el permanente acompañamiento de la comunidad crespense. “Se nota que quieren mucho a la escuela y eso se ve reflejado en todo lo que colaboran”, concluyó.

Cómo quedó conformada la nueva cooperadora

Comisión Directiva

Presidenta: Ivana Brumatti

Vicepresidenta: Alcira Gross

Secretaria: María Teresa Capellino

Prosecretario: Daniel Mancini

Tesorero: Oscar Ferrero

Protesorera: Rosana Lutte

Vocales Titulares

Daniela Gottig

Gastón López

Zulma Jurado

Mariela Albornoz

Betiana Hergenreder

Vocales Suplentes

Hugo Chambi

Claudia Rodríguez

Jesica Rau

Revisor de cuentas

Daiana Coronel

Suplente