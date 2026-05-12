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La Marcha Federal Universitaria se replica este miércoles en Entre Ríos

La manifestación contará también con la participación de gremios docentes, no docentes y centros de estudiantes, que piden por el financiamiento.
Empresariales12 de mayo de 2026


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Marcha-Universitaria-8

Se realiza este miércoles la Marcha Federal Universitaria en todo el país y la medida se replicará en Paraná y las distintas ciudades de Entre Ríos. Este miércoles hubo una convocatoria realizada por los decanos de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La manifestación contará también con la participación de gremios docentes, no docentes y centros de estudiantes.

En Paraná, la convocatoria es a las 17 en Plaza de Mayo.

La jornada de protesta tiene como objetivo principal exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y alertar sobre la situación económica que atraviesan las facultades de la provincia. Los referentes académicos indicaron que el presupuesto actual es insuficiente para cubrir los gastos de funcionamiento, el mantenimiento de los edificios, los programas de investigación y el pago de salarios del personal.

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