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Dias y horarios para las semifinales del Torneo Apertura

El sábado River recibirá a Rosario Central, mientras que al día siguiente Argentinos hará lo propio con Belgrano de Córdoba.
14 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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La Liga Profesional de Fútbol confirmó los horarios para las semifinales del Torneo Apertura, que se llevarán a cabo este fin de semana.

La primera semifinal, que enfrentará a River con Rosario Central, será el sábado a las 19:30 en el Estadio Monumental.

River se metió en esta instancia luego del cómodo triunfo por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en un encuentro donde se impuso gracias a los muy buenos goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

Previamente, el equipo "Millonario" había avanzado milagrosamente al vencer por penales a San Lorenzo tras igualar 2-2 en los 120 minutos.

Rosario Central, por su parte, viene de protagonizar (nuevamente) uno de las polémicas del año al derrotar 2-1 a Racing como local en un encuentro donde su rival terminó de manera injusta con dos jugadores menos.

Argentinos Juniors, por su parte, recibirá en su cancha al día siguiente a Belgrano de Córdoba, en un encuentro que está programado para las 17.__IP__

El "Bicho" sufrió mucho en los cuartos de final, donde necesitó ir al tiempo extra para ganarle 1-0 a Huracán gracias al gol de Tomás Molina, mientras que el "Pirata Cordobés" no tuvo mayores inconvenientes para derrotar 2-0 a Unión de Santa Fe.

El cronograma de las semifinales del Torneo Apertura

  • River - Rosario Central: sábado a las 19:30
  • Argentinos Juniors - Belgrano de Córdoba: domingo a las 17

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