Viví el Mundial en Estación Plus Noticias

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Con el inicio del torneo ecuménico cada vez más cerca, en Estación Plus comenzará un nuevo ciclo de contenidos dedicado a la máxima cita del fútbol internacional.
Deportes15 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Desde esta semana, Estación Plus Crespo empieza a vibrar al ritmo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A través de videos breves para redes sociales y contenidos digitales, conducidos por el periodista deportivo Eric Engel. 

La propuesta buscará acercar datos curiosos, historias, estadísticas, récords y momentos inolvidables de la Copa del Mundo, además de información sobre las selecciones clasificadas y las grandes figuras que dirán presente en el torneo.

El proyecto tendrá un formato dinámico y pensado especialmente para plataformas digitales, combinando información, entretenimiento e interacción con el público, con publicaciones periódicas rumbo al Mundial 2026.

Entre los temas que se abordarán aparecerán curiosidades históricas, grandes sorpresas mundialistas, jugadores legendarios, estadísticas llamativas y análisis de los equipos participantes.

De esta manera, Estación Plus Crespo sumará una nueva propuesta deportiva para acompañar la cuenta regresiva hacia el evento futbolístico más importante del planeta.

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