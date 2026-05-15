Imputan a mujer por recibir más de 4 millones de pesos de un celular robado

Una mujer fue imputada en Tucumán por haber recibido más de 4 millones de pesos provenientes de transferencias realizadas desde un celular robado y luego redistribuir esos fondos hacia cuentas propias y de terceros.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Cibercriminalidad, que sostiene que la acusada participó de una maniobra de defraudación mediante manipulación informática tras recibir en su cuenta de Mercado Pago casi 4.400.000 pesos transferidos sin autorización desde la cuenta bancaria de una víctima que había sufrido el robo de su teléfono celular.

Según detallaron fuentes judiciales, las operaciones fueron realizadas durante la madrugada y la damnificada no tenía ningún vínculo con la mujer imputada, un dato que para los investigadores resulta clave para sostener que la acusada conocía el origen ilícito del dinero.

De acuerdo con la pesquisa, una vez acreditados los fondos, la mujer utilizó y redistribuyó el dinero mediante diferentes movimientos financieros, derivándolo tanto a cuentas personales como a cuentas de terceros.

La fiscalía considera que la imputada actuó con conocimiento de la maniobra fraudulenta y aprovechó los fondos obtenidos ilegalmente para beneficio propio.

En ese marco, la Justicia le imputó el delito de defraudación mediante manipulación informática y además le dictó medidas restrictivas por el plazo de seis meses mientras avanza la investigación.

Cadena 3