Ya tiene fecha la Gran Peña Folclórica de la Escuela N° 105

La Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 105 “Patria Libre” definió que el sábado 5 de septiembre de 2026, desarrollará la Gran Peña anual. El popular evento reúne a las familias de la institución y también abre las puertas a esta comunidad y vecinos de la región, para disfrutar de una propuesta cultural que permite el encuentro y la posibilidad de reunir fondos.

Es esta oportunidad, se realizará en el salón Castillo de la Colectividad Alemana de Crespo, ubicado sobre el acceso norte a la ciudad.

Por estos días, la comisión está evaluando la cartelera artística que -como en la edición anterior-, contará con la actuación de alumnos de la institución, artistas de la ciudad y de la región, anticiparon a Estación Plus Crespo. Con el correr de las semanas, se conocerán en detalle los atractivos de esta edición.