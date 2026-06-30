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Ya tiene fecha la Gran Peña Folclórica de la Escuela N° 105

La Asociación Cooperadora tomó el desafío de llevar adelante otra edición en este 2026, y ya se encuentra trabajando en la organización. 
Crespo30 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Escuela 105 Crespo

La Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 105 “Patria Libre” definió que el sábado 5 de septiembre de 2026, desarrollará la Gran Peña anual. El popular evento reúne a las familias de la institución y también abre las puertas a esta comunidad y vecinos de la región, para disfrutar de una propuesta cultural que permite el encuentro y la posibilidad de reunir fondos. 

Es esta oportunidad, se realizará en el salón Castillo de la Colectividad Alemana de Crespo, ubicado sobre el acceso norte a la ciudad. 

Por estos días, la comisión está evaluando la cartelera artística que -como en la edición anterior-, contará con la actuación de alumnos de la institución, artistas de la ciudad y de la región, anticiparon a Estación Plus Crespo. Con el correr de las semanas, se conocerán en detalle los atractivos de esta edición.

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