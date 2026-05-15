Niño murió atropellado en la Autovía Artigas: Se habría escapado del cuidado de su abuela por seguir a un perro

El jefe de la departamental Colón, Comisario Mayor Héctor Martínez, dialogó con Elonce acerca del trágico hecho ocurrido este jueves por la tarde en la Autovía Artigas, donde un niño de dos años murió tras ser embestido por un camión.

El accidente ocurrió a las 15:50 a la altura del kilómetro 158, en la zona conocida como los Franco-Suizos e involucró a un camión Scania con acoplado, cargado de palos.

El menor falleció instantáneamente en el lugar. Durante las pericias de rigor se presentó la agente fiscal en turno, la Dra. Di Pretoro Micaela, quien coordinó las actuaciones que fueron llevados a cabo por la división Policía Científica y médico policial.

“Fue una imagen impactante, también por la edad del niño. Se contuvo al camionero y a la familia para atravesar la situación”, aseguró el comisario.

Las líneas de investigación

Las principales hipótesis que baraja la policía versan en que minutos antes del accidente, el niño se habría ido de un campo ubicado a 1 kilómetro de la ruta, donde estaba al cuidado de su abuela materna. Al percatarse que el menor no estaba, la mujer comenzó la búsqueda que terminó con el hallazgo del lamentable episodio.

El niño habría sido criado por su abuela, por eso se encontraba a su cargo. Una de las líneas de investigación analiza la posibilidad de que la víctima siguiera a un perro con el cual tenía un vínculo cercano y que lo habría llevado a proximidades de la ruta.

La identidad del bebé aún no fue difundida.

Los minutos previos y posteriores al fatal desenlace

De acuerdo a algunos testimonios, “transitaban dos camiones a la par y uno de ellos estaba adelantándose”, dijo el comisario. Tras embestir al niño, “el camión continuó unos metros porque en un primer momento el conductor no se habría percatado del accidente. Cuando el chofer se dio cuenta frenó a una distancia prudencial”.

“Hay que tener en cuenta que es una zona donde hay vegetación y una cuneta”, describió Martínez. El funcionario policial mencionó que el camionero es oriundo de San José.