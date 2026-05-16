Crespo: Jubilados provinciales impulsan una recolección de firmas para rechazar cambios en la ley previsional

Centro Jubilados Provinciales Crespo

Ante la posibilidad de una reforma en la ley jubilatoria provincial, desde el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo comenzaron una campaña de recolección de firmas para manifestar el rechazo a posibles cambios en el régimen previsional vigente.

La presidenta de la filial Crespo, Ana Battagliero, explicó a Estación Plus Crespo que el objetivo es reunir adhesiones de jubilados, pensionados y también de cualquier ciudadano mayor de 18 años preocupado por el futuro del sistema previsional.

“Estamos tratando de que los afiliados, los jubilados provinciales y pensionados se acerquen al centro para poder firmar un petitorio donde se reclama que la ley de jubilaciones no se toque y que se deje tal cual está”, expresó.

La dirigente señaló que la convocatoria no está limitada únicamente a quienes ya perciben una jubilación, sino también a trabajadores activos y familiares que podrían verse alcanzados por eventuales modificaciones. “Todos, en cierta medida, van a ser afectados por una reforma de este tipo”, afirmó.

Las planillas se encuentran disponibles en el Centro de Jubilados, donde podrán firmarse de martes a jueves, de 9:00 a 11:00. Allí, los interesados deberán completar sus datos personales y rubricar el documento por duplicado.

Battagliero indicó además que el plazo para adherir al reclamo vencerá el próximo 21 de mayo. Posteriormente, las firmas serán remitidas a la multisectorial integrada por distintos gremios y entidades vinculadas al sector previsional.

En relación al tratamiento de la posible reforma, la presidenta recordó que la multisectorial —integrada por AGMER, ATE, UPCN y la Federación de Jubilados— ya elevó propuestas alternativas para intentar garantizar el financiamiento de la Caja de Jubilaciones sin afectar derechos adquiridos.

“Las autoridades provinciales leyeron la propuesta que hizo la multisectorial, donde se dan algunas pautas para lograr el financiamiento de la Caja”, comentó.

No obstante, sostuvo que persiste la incertidumbre respecto al alcance concreto de los cambios que podrían impulsarse. “No está claro todavía cuáles son los alcances de la reforma”, advirtió.

Entre las principales preocupaciones mencionó la posibilidad de modificaciones en la actualización de haberes jubilatorios y eventuales cambios vinculados a la edad de retiro y los años de aportes requeridos.

“Hay temor en el jubilado que le toquen la jubilación”, expresó Battagliero, al tiempo que señaló que, según lo que se conoce hasta el momento, los futuros aumentos podrían dejar de estar atados a los incrementos salariales de los trabajadores activos.

Finalmente, adelantó que el mismo 21 de mayo se desarrollará una tertulia organizada por el centro de jubilados, espacio en el que también continuarán recolectando adhesiones al petitorio.