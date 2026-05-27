En Nogoyá declararon ciudadana ilustre a Emilia Mernes y la viceintendenta, en disconformidad, se retiró del recinto antes del debate

El Concejo Deliberante de Nogoyá vivió una situación inusual durante la sesión en la que se trató el proyecto para declarar ciudadana ilustre a Emilia Mernes.

Previo a abandonar el recinto, Peñaloza expresó públicamente los motivos de su decisión. “Por la trayectoria de una institución de 120 años en la educación de nuestro pueblo, por principios éticos, en desacuerdo con el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo y el dictamen aprobado en comisión, me voy a retirar del recinto para el próximo tratamiento del proyecto que se va a tratar; por ende, pido a la vicepresidenta de este cuerpo que se haga cargo de la presidencia”, manifestó.

Emilia Mernes fue declarada ciudadana ilustre de Nogoyá

La viceintendenta dejó la sesión en el momento en que comenzaba el tratamiento del reconocimiento a la artista nogoyaense, considerada una de las figuras más destacadas del pop argentino en la actualidad.

Tras su retiro, la sesión continuó con normalidad bajo la conducción de la vicepresidenta del cuerpo deliberativo. Finalmente, el proyecto fue aprobado por unanimidad por los concejales presentes, quedando formalizada la declaración de ciudadana ilustre para Emilia Mernes.

El episodio generó repercusiones en el ámbito político local debido a la postura adoptada por la presidenta del Concejo y al contraste con el respaldo unánime que recibió la iniciativa entre los ediles.