Este fin de semana se inaugurarán dos plazas en Crespo

-Imagen archivo de plaza a inaugurar-

En el marco del programa "La Plaza de mi Barrio", se realizaron intervenciones en espacios verdes de Barrio La Paz, los cuales fueron acondicionados con criterios aportados por los vecinos más próximos.

Se anunció que este 31 de mayo, será inaugurada Plaza La Paz, ubicada en la intersección de Concepción del Uruguay y Concordia; como así también Plaza San José, que se extiende sobre calle Tucumán -entre La Rioja y La Pampa-. Si bien se encuentran en pleno uso, la inauguración formal fue en abril suspendida por cuestiones climáticas.

En ambos nuevos predios recreativos, este domingo las actividades comenzarán a las 15:00, con propuestas para grandes y chicos, invitándose a participar no sólo a los residentes aledaños, sino a toda la comunidad.