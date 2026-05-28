google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Este fin de semana se inaugurarán dos plazas en Crespo

Dos sectores verdes que fueron dotados de infraestructura, ya permiten el disfrute ciudadano del espacio, aunque su habilitación formal había sido oportunamente suspendida. Planifican una jornada familiar para este domingo. 
Crespo al día28 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

DSC9194-1024x683
-Imagen archivo de plaza a inaugurar-

En el marco del programa "La Plaza de mi Barrio", se realizaron intervenciones en espacios verdes de Barrio La Paz, los cuales fueron acondicionados con criterios aportados por los vecinos más próximos.

Se anunció que este 31 de mayo, será inaugurada Plaza La Paz, ubicada en la intersección de Concepción del Uruguay y Concordia; como así también Plaza San José, que se extiende sobre calle Tucumán -entre La Rioja y La Pampa-. Si bien se encuentran en pleno uso, la inauguración formal fue en abril suspendida por cuestiones climáticas. 

En ambos nuevos predios recreativos, este domingo las actividades comenzarán a las 15:00, con propuestas para grandes y chicos, invitándose a participar no sólo a los residentes aledaños, sino a toda la comunidad.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
inocuidad-alimentaria

Ciclo de charlas por el mes de la Inocuidad Alimentaria en Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo al día28 de mayo de 2026
En el marco del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, que se celebra cada 7 de junio, durante todo el mes se desarrollará en nuestra ciudad un ciclo de charlas técnicas orientadas a la seguridad e inocuidad de los alimentos, organizadas por la Municipalidad Crespo y el Centro Comercial. 
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo