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Se definió el cronograma de actividades para festejar el Día Nacional del Bombero Voluntario

Presentación de una ampliación y mejora del parque automotor bomberil; bendición religiosa; caravana por la ciudad, entre otras acciones protocolares, marcarán la agenda alusiva en este 2026.
Crespo28 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Cada 2 de junio, rindiendo homenaje a la creación del primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios del país, fundado en 1884 en el barrio porteño de La Boca, se celebra el "Día Nacional del Bombero Voluntario". Cada comunidad y quienes componen esta noble institución de emergencia, utilizan la fecha para reconocer la vocación de servicio, la solidaridad y el coraje de los hombres y mujeres que nutren los cuarteles. 

A nivel local, las actividades alusivas se centrarán en dos jornadas. Desde la Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo se confirmó a Estación Plus Crespo el cronograma previsto, invitándose a la comunidad a acompañar:

Lunes 1 de junio

* 19:30 horas: Presentación formal de una nueva unidad y de otra recientemente restaurada casi en su totalidad, en el cuartel.

Martes 2 de junio

* 08:00 horas: Toque de sirena e izamiento de la Bandera Nacional en el cuartel.

* 09:00 horas: Desayuno de camaradería junto al Cuerpo Activo.

* 18:30 horas: Bendición de las unidades y del personal de la institución, en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

* 19:00 horas: Caravana por las calles de la ciudad de Crespo, conforme el plano que ilustra esta publicación.

Además, se informó que el cuartel permanecerá abierto durante toda la jornada, para recibir visitas de instituciones educativas y de la comunidad en general.

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