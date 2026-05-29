Bloque justicialista se despega de la elaboración de un proyecto y anticipa un pedido de sanciones

La prestación de acuerdo para el nombramiento de la postulada Jueza de Faltas Municipal, Dra. Lilian Caballero, es un proyecto que integró el último Orden del Día y pasó a comisión. Sin embargo, poco después de la sesión ordinaria, el bloque de concejales justicialistas plasmó un planteo, que se hizo saber a Estación Plus Crespo.

La presidenta del bloque Más para Entre Ríos, Silvia Ledesma, cuestionó que se haya elaborado un proyecto en nombre de todo el Cuerpo Deliberativo, cuando debería invocarse al bloque de ediles presentantes o impulsores. En tal sentido, manifestó: "Se ha presentado un proyecto de Resolución, para efectivizar a una funcionaria frente al Juzgado de Faltas y lleva la firma de los concejales oficialistas (Sebastián) Ramírez, (Valeria) Torresín y (Juana) Gómez, bajo la enunciación 'Proyecto del Concejo Deliberante', que responde a una nota ingresada por el Ejecutivo el 21 de mayo del corriente año. Sin embargo, no fui informada de esa nota y no se anotició al bloque que presido".

La edil reclamó a quienes encabezan el Cuerpo Deliberativo - presidenta y secretario legislativo-, señalando: "Con gran preocupación nuevamente observo, que proceden desde sus funciones con arbitrariedad y sesgo, respecto al acceso a la correspondencia e información del Honorable Cuerpo que dirigen". En tal sentido, enfatizó en que "sus roles deben responder al Cuerpo legislativo en su conjunto, en nombre de los valores y principios democráticos".

"El hecho de que el proyecto haya pasado a Comisión General para su tratamiento, no justifica ni valida que el bloque oficialista tenga privilegios y tome conocimiento previo de la información, y pueda tomar decisiones y mentar al HCD ante el proyecto, como si éste hubiera surgido del diálogo y conocimiento de todos sus miembros", detalló.

Ahondando en el mecanismo interno, añadió: "La última Comisión General fue el pasado miércoles 20 de mayo y la nota del Departamento Ejecutivo está fechada 21 de mayo. El Secretario Legislativo no le dio ingreso formal al Honorable Concejo Deliberante y los concejales nombrados decidieron y actuaron bajo esa irregularidad".

"Desde nuestro bloque solicitaremos sanciones ante este proceder", anticipó la presidente del bloque Más para Entre Ríos.