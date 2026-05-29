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Congreso de Agmer: avalan "todas las medidas necesarias" por salarios y jubilaciones

En Rosario del Tala alertaron la falta de designación de personal suplente de ordenanzas y auxiliares de cocina. Reafirmaron el rechazo al proyecto que busca modificar el sistema de jubilaciones en Entre Ríos.
Entre Ríos29 de mayo de 2026


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En una extensa jornada llevada a cabo en Rosario del Tala, el Congreso de Agmer acordó facultar a la Comisión Directiva a ejecutar “todas las medidas de acción necesarias” para la recuperación del salario por inflación desde diciembre del 2025 a marzo de este año.

Además, delegados y delegadas del gremio reafirmaron el rechazo al proyecto de la reforma previsional: “significa un retroceso en los salarios de activos y pasivos”. Asimismo, autorizaron a la CD a concretar acciones para frenar su aprobación.

Por otra parte, se denunciara y exigirá gobierno provincial la falta de designación de personal suplente de ordenanzas y auxiliares de cocina. “Este recorte recae en cada uno de los alumnos y alumnas, con viandas frías que carecen del valor nutricional, atendiendo al clima de la estación del año que se atraviesa”, consignó APF Digital.

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