La Municipalidad de Concordia propone incorporar el Botón Antipánico en las escuelas

Se trata de la implementación del sistema “Botón Antipánico para Instituciones Educativas”, una herramienta tecnológica destinada a optimizar los mecanismos de protección, monitoreo y respuesta inmediata ante situaciones de emergencia dentro del ámbito escolar.



“La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno, y busca articular acciones junto a la Dirección Departamental de Escuelas, fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y organismos provinciales competentes”, detallaron luego.

Contexto de “creciente preocupación”

La propuesta surge, según explicaron, “en un contexto de creciente preocupación expresada por rectores y rectoras de escuelas secundarias del departamento Concordia, quienes recientemente alertaron sobre una escalada de situaciones de violencia, amenazas, agresiones y conflictos complejos que impactan directamente en la convivencia escolar y en las trayectorias educativas de los estudiantes”.



El sistema permitirá que cada institución educativa cuente con dispositivos físicos o aplicaciones móviles conectadas a una central de monitoreo, posibilitando la emisión de alertas inmediatas y la activación rápida de protocolos de intervención ante situaciones de riesgo. “El diseño y creación de la aplicación estará a cargo de la Municipalidad, a través de la Dirección Informática”, destacaron al respecto.

“Dar una respuesta concreta”

Entre los objetivos del programa se destacan el fortalecimiento de las capacidades de prevención y respuesta, la protección integral de estudiantes, docentes y personal educativo, y la articulación directa con Policía, servicios de salud y organismos de asistencia.



El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Claudio Purgart destacó que la medida busca “dar una respuesta concreta a una problemática que hoy preocupa profundamente a toda la comunidad educativa”.