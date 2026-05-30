La Municipalidad de Concordia propone incorporar el Botón Antipánico en las escuelas
Se trata de la implementación del sistema “Botón Antipánico para Instituciones Educativas”, una herramienta tecnológica destinada a optimizar los mecanismos de protección, monitoreo y respuesta inmediata ante situaciones de emergencia dentro del ámbito escolar.
“La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno, y busca articular acciones junto a la Dirección Departamental de Escuelas, fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y organismos provinciales competentes”, detallaron luego.
Contexto de “creciente preocupación”
La propuesta surge, según explicaron, “en un contexto de creciente preocupación expresada por rectores y rectoras de escuelas secundarias del departamento Concordia, quienes recientemente alertaron sobre una escalada de situaciones de violencia, amenazas, agresiones y conflictos complejos que impactan directamente en la convivencia escolar y en las trayectorias educativas de los estudiantes”.
El sistema permitirá que cada institución educativa cuente con dispositivos físicos o aplicaciones móviles conectadas a una central de monitoreo, posibilitando la emisión de alertas inmediatas y la activación rápida de protocolos de intervención ante situaciones de riesgo. “El diseño y creación de la aplicación estará a cargo de la Municipalidad, a través de la Dirección Informática”, destacaron al respecto.
“Dar una respuesta concreta”
Entre los objetivos del programa se destacan el fortalecimiento de las capacidades de prevención y respuesta, la protección integral de estudiantes, docentes y personal educativo, y la articulación directa con Policía, servicios de salud y organismos de asistencia.
El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Claudio Purgart destacó que la medida busca “dar una respuesta concreta a una problemática que hoy preocupa profundamente a toda la comunidad educativa”.
Además, explicó que la implementación estará acompañada por instancias de capacitación destinadas a directivos y personal autorizado de cada establecimiento, abordando protocolos de actuación y utilización del sistema.
La valoración de AzcuéPor su parte, el intendente Francisco Azcué remarcó que la seguridad y la prevención son ejes prioritarios de la gestión municipal y sostuvo que el Estado debe actuar de manera coordinada con las instituciones para colaborar en la prevención del problema que afecta a niños, adolescentes y docentes.
En ese sentido, el Intendente subrayó que la propuesta forma parte de una política pública más amplia vinculada a la prevención, la presencia territorial y el fortalecimiento institucional.
Qué más incluye la propuestaDesde el municipio señalaron, además, que el programa apunta no sólo a mejorar la capacidad de intervención inmediata, sino también a generar condiciones de mayor tranquilidad y protección para toda la comunidad educativa.
La propuesta plantea la posibilidad que la incorporación de las instituciones educativas al sistema será coordinada con la Dirección Departamental de Escuelas y se prevé avanzar progresivamente en la implementación una vez finalizadas las instancias administrativas y operativas correspondientes.