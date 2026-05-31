Presentaron un proyecto para crear un Registro oficial de Ovnis en Entre Ríos

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial propone crear un registro oficial de ovnis y fenómenos anómalos en Entre Ríos. La iniciativa fue impulsada por el senador Víctor Sanzberro, representante del departamento Victoria por Más para Entre Ríos.

La propuesta contempla la creación de un Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos destinado a recibir, analizar y preservar reportes vinculados a objetos o situaciones no identificadas en cielos, cursos de agua y territorio provincial.

Según el texto presentado, el sistema buscará ofrecer un marco institucional para que ciudadanos, pilotos, navegantes y fuerzas de seguridad puedan informar avistamientos sin temor a estigmatizaciones.

Cómo funcionaría el programa

El proyecto establece que el programa trabajará de manera conjunta con investigadores especializados y organizaciones civiles vinculadas al estudio de fenómenos anómalos.

Además, prevé la creación de un Consejo Consultivo ad honorem y un sistema digital y telefónico para recibir denuncias de manera confidencial.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es garantizar la reserva de identidad de quienes aporten información, especialmente en casos de pilotos, controladores aéreos o personal de seguridad.

También se prevé que los datos procesados y validados puedan publicarse posteriormente en un portal oficial de la provincia.

El objetivo detrás del proyecto

Para el legislador, la iniciativa apunta a transformar años de investigaciones civiles y reportes particulares en una política pública organizada y accesible.

“Resulta una responsabilidad institucional proveer un marco ordenado y serio para que ciudadanos y profesionales puedan reportar avistamientos anómalos”, afirmó.

Finalmente, Sanzberro consideró que el programa también podría impulsar el turismo científico y fortalecer el interés público sobre este tipo de fenómenos en Entre Ríos.