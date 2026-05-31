google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Atlético María Grande golpeó primero y se quedó con la ida de los cuartos de final ante Cultural de Crespo

Con un gol de Matías Barzola en el complemento, el conjunto de la ciudad termal venció 1-0 como visitante. La serie se definirá el próximo fin de semana en María Grande.
Deportes31 de mayo de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

cultural primera 2026_04
Imagen archivo

Atlético María Grande dio un paso importante en los cuartos de final del Torneo Paraná Campaña al imponerse por 1 a 0 sobre Cultural de Crespo en el encuentro de ida disputado este sábado 31 de mayo en el estadio Eduardo Stieben Wirth.

La visita logró desnivelar el marcador a los 32 minutos del segundo tiempo. Tras un tiro de esquina, el defensor Matías Barzola apareció para conectar el balón y establecer el único gol de la tarde.

Luego de la apertura del marcador, Cultural buscó llegar al empate, mientras que Atlético María Grande apostó a sostener la ventaja obtenida fuera de casa. Sobre el final del encuentro, a los 44 minutos del complemento, el equipo visitante sufrió la expulsión de Kevin Santa Cruz, por lo que terminó el compromiso con diez jugadores.

Con este resultado, Atlético María Grande se quedó con el primer capítulo de la serie y llegará con ventaja al encuentro de vuelta. Sin embargo, la clasificación a las semifinales aún permanece abierta y se definirá el próximo fin de semana en la ciudad de María Grande, donde Cultural intentará revertir la historia para continuar en competencia.

Primera: Cuartos de final ida - Resultados finales

Cultural 0 - 1 Atlético María Grande 

Litoral 1 - 2 Viale FBC 

Juventud Unida 0 - 0 Deportivo Tuyango 

Independiente FBC 0 - 3 Unión Agrarios Cerrito

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo