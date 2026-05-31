Atlético María Grande golpeó primero y se quedó con la ida de los cuartos de final ante Cultural de Crespo

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Atlético María Grande dio un paso importante en los cuartos de final del Torneo Paraná Campaña al imponerse por 1 a 0 sobre Cultural de Crespo en el encuentro de ida disputado este sábado 31 de mayo en el estadio Eduardo Stieben Wirth.

La visita logró desnivelar el marcador a los 32 minutos del segundo tiempo. Tras un tiro de esquina, el defensor Matías Barzola apareció para conectar el balón y establecer el único gol de la tarde.

Luego de la apertura del marcador, Cultural buscó llegar al empate, mientras que Atlético María Grande apostó a sostener la ventaja obtenida fuera de casa. Sobre el final del encuentro, a los 44 minutos del complemento, el equipo visitante sufrió la expulsión de Kevin Santa Cruz, por lo que terminó el compromiso con diez jugadores.

Con este resultado, Atlético María Grande se quedó con el primer capítulo de la serie y llegará con ventaja al encuentro de vuelta. Sin embargo, la clasificación a las semifinales aún permanece abierta y se definirá el próximo fin de semana en la ciudad de María Grande, donde Cultural intentará revertir la historia para continuar en competencia.

Primera: Cuartos de final ida - Resultados finales

Cultural 0 - 1 Atlético María Grande

Litoral 1 - 2 Viale FBC

Juventud Unida 0 - 0 Deportivo Tuyango

Independiente FBC 0 - 3 Unión Agrarios Cerrito