La ceremonia de himnos será diferente en este Mundial

En un reciente evento de la FIFA en Miami, se anunciaron cambios significativos para el Mundial 2026. Entrarán a la cancha titulares y suplentes. Entonarán las canciones patrias en círculo alrededor del centro del campo, junto con los árbitros y las banderas de cada país.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reveló que, en lugar de entrar sólo los 11 titulares, todo el plantel, incluidos los suplentes, se alinearán alrededor del círculo central durante la interpretación del himno nacional.

Infantino explicó que el objetivo es "reforzar la sensación de unión entre los jugadores". Así, los futbolistas se ubicarán junto con los árbitros, mientras que los elementos institucionales estarán en el centro del campo, consignó Cadena3. Este cambio pone fin a una tradición que ha perdurado en las Copas del Mundo anteriores.

El nuevo formato también incluirá un despliegue de banderas gigantes sobre el césped y efectos visuales durante los partidos.

Otro tema discutido fue el uso de la tecnología en los balones. La pelota del Mundial 2026 contará con un chip, que permitirá analizar aspectos como el offside y la velocidad de los jugadores.

Pausa de hidratación

Además, se introducirá una pausa de hidratación, similar a la de otros deportes, que podría incluir micrófonos para escuchar las instrucciones de los técnicos.

Los cambios propuestos para el Mundial 2026 generan expectativas y debates entre los aficionados.