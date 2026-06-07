Scaloni tras ganarle a Honduras: "El equipo está, la identidad no se rompió"

"Hacer un Mundial como el de Qatar? No pensamos en repetir. Si vienen los éxitos vendrán, y si no tenemos que estar tranquilos que dejamos todo”, dijo Lionel Scaloni; quien sabe cómo gestionar las emociones y absorber la presión. Luego del triunfo ante Honduras, en la antesala al comienzo de la Copa del Mundo, el entrenador de la Selección bajó línea y habló con mucha mesura cuando al ser consultado sobre las metas. No puso excusas de ningún tipo, pero fue prudente.

El técnico sabe que algunos futbolistas arrastran molestias físicas y, ttras la lesión de Balerdi, avisó que esperará para definir quién lo reemplaza en la lista de 26 jugadores: “No estamos al 100% con muchas jugadores y a lo mejor esa decisión no pasa sólo por un central. Fue una desgracia lo del Flaco. No nos apresuraremos, porque si lo hacemos puede ser una decisión errada”.

Scaloni igual pretende que sus dirigidos entreguen todo en cada prueba. “Cuando salimos a jugar les expliqué a los chicos que no había otra cosa que brindarse al máximo por la camiseta. Fue un partido trabajado”, analizó. Y se refirió al estado de Paz y Álvarez: “En cuanto a Nico y Julián, el primero está a disposición y a Julián estamos esperando que se le vaya la molestia en el tobillo”.

El entrenador destacó el hecho de que pudo hacer debutar a varios juveniles. “Estos chicos nos van a dar mucho en el futuro”, avisó. Y agregó: “Los chicos que entraron nos generan enorme ilusión. Nos faltó solo Ovando, pero ya habíamos hecho todos los cambios. Beltrán, Freitas y Aranda son chicos a los que venimos siguiendo. Nos ha encantado Freitas, contagia. Aranda tiene potrero, entró comiendo chicle y le dije que se lo saque. Se sintió cómodo. Y Santi hoy ya no es sparring como antes, nos pone contentos su presente. Son chicos que nos llenan de ilusión”.

“Todavía no sé con quién lo vamos a reemplazar. No estamos al 100% con muchas jugadores y a lo mejor esa decisión no pasa sólo por un central. Fue una desgracia lo del Flaco. No nos apresuraremos, porque si lo hacemos puede ser una decisión errada”.

“Cuando salimos a jugar les expliqué a los chicos que no había otra cosa que brindarse al máximo por la camiseta. Fue un partido trabajado”.

“En cuanto a Nico y Julián, el primero está a disposición y a Julián estamos esperando que se le vaya la molestia en el tobillo”.

“No es que los argentinos somos diferentes, pero es verdad que cuando salimos a una cancha es muy difícil que los jugadores se controlen. Lo del Flaco podía pasar y pasó lamentablemente. Pero yo les digo a los jugadores que dejen todo. Dentro de todo lo que está pasando, el futbolista es muy noble, cierra los ojos y le da para adelante”.

Scaloni observó con mucha tranquilidad el partido ante Honduras. (Foto: Reuters)

“Vos podés tener una identidad, pero el rival te puede hacer daño. Hoy cumplimos y pudimos hacer jugar a la mayoría. Estos chicos nos van a dar mucho en el futuro”.

“En el Mundial nos defendimos bien con la pelota, pero lo hicimos. Hubo momentos en los que el equipo supo que había que ponerse el overol. El Mundial lo va a ganar el que sepa hacer eso. Hay momentos en os que hay que saber sufrir. En momentos muy puntuales hay que atrincherarse y nosotros lo hacemos”.

“El equipo ha generado situaciones y eso es muy importante”.

“La competencia es sana, todos los chicos quieren lo mismo. Por eso es fácil manejarlo, todos apoyan a los compañeros. Siempre hay cosas para mejorar, eso lo analizaremos”.