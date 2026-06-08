Cuatro muertos en múltiple choque en Ruta 12. VIDEO

Cuatro personas murieron en la tarde de este lunes, en un choque y vuelco múltiple registrado en el kilómetro 98 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Isla Talavera, en el lado bonaerense del Delta.

El siniestro involucró al menos a tres automóviles -una camioneta y dos autos- y dejó además un número aún no confirmado de heridos, indicó R2820.

Personal de Seguridad Vial, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia se encuentran trabajando en el lugar. Como consecuencia del accidente, la calzada en sentido norte-sur, es decir desde Entre Ríos a Buenos Aires, permanece cerrada al tránsito.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal operativo en la zona y prever importantes demoras.