Fútbol Femenino: fin de la fase regular en Paraná Campaña
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña puso punto final a la fase regular del torneo clausura organizado para la primera división femenina. El pasado sábado 6, se disputó el último episodio de la primera ronda, quedando definidos los cruces de octavos de final.
Resultados
Zona 1
Unión 3-1 Arsenal
Libres: Sarmiento y Viale FBC
Zona 2
Cañadita 0-2 Academia Crack
Libres: San Rafael y Dep. Tuyango
Zona 3
Atl. María Grande 1-1 Independiente FBC
Atl. Hernandarias 1-12 Litoral
Libre: Dep. Tuyango
Zona 4
Juv. Sarmiento 0-4 Juv. Unida
Dep. Bovril 1-1 Atl. Hasenkamp
Posiciones
Zona 1
Unión 16
Viale FBC 13
Arsenal 6
Sarmiento 0
Zona 2
San Rafael 14
Academia Crack 11
Cañadita 6
Dep. Tabossi 1
Zona 3
Litoral 24
Dep. Tuyango 16
Atl. María Grande 10
Independiente FBC 5
Atl. Hernandarias 3
Zona 4
Juv. Unida 14
Atl. Hasenkamp 10
Dep. Bovril 8
Juv. Sarmiento 0
Octavos de final
Unión - Dep. Tabossi
Academia Crack - Atl. María Grande
San Rafael - Independiente FBC
Litoral - Juv. Sarmiento
Viale FBC - Arsenal
Juv. Unida - Atl. Hernandarias
Atl. Hasenkamp - Dep. Bovril
Dep. Tuyango - Cañadita