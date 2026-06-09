Fútbol Femenino: fin de la fase regular en Paraná Campaña

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña puso punto final a la fase regular del torneo clausura organizado para la primera división femenina. El pasado sábado 6, se disputó el último episodio de la primera ronda, quedando definidos los cruces de octavos de final.

Resultados

Zona 1

Unión 3-1 Arsenal

Libres: Sarmiento y Viale FBC

Zona 2

Cañadita 0-2 Academia Crack

Libres: San Rafael y Dep. Tuyango

Zona 3

Atl. María Grande 1-1 Independiente FBC

Atl. Hernandarias 1-12 Litoral

Libre: Dep. Tuyango

Zona 4

Juv. Sarmiento 0-4 Juv. Unida

Dep. Bovril 1-1 Atl. Hasenkamp

Posiciones

Zona 1

Unión 16

Viale FBC 13

Arsenal 6

Sarmiento 0

Zona 2

San Rafael 14

Academia Crack 11

Cañadita 6

Dep. Tabossi 1

Zona 3

Litoral 24

Dep. Tuyango 16

Atl. María Grande 10

Independiente FBC 5

Atl. Hernandarias 3

Zona 4

Juv. Unida 14

Atl. Hasenkamp 10

Dep. Bovril 8

Juv. Sarmiento 0

Octavos de final

Unión - Dep. Tabossi

Academia Crack - Atl. María Grande

San Rafael - Independiente FBC

Litoral - Juv. Sarmiento

Viale FBC - Arsenal

Juv. Unida - Atl. Hernandarias

Atl. Hasenkamp - Dep. Bovril

Dep. Tuyango - Cañadita