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Fútbol Femenino: fin de la fase regular en Paraná Campaña

Durante el fin de semana se desarrollaron los encuentros correspondientes al último episodio del torneo apertura y quedaron confirmados los cruces de octavos de final. 
Deportes09 de junio de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo


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Union femenino_2025_10

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña puso punto final a la fase regular del torneo clausura organizado para la primera división femenina. El pasado sábado 6, se disputó el último episodio de la primera ronda, quedando definidos los cruces de octavos de final. 

Resultados

Zona 1
Unión 3-1 Arsenal
Libres: Sarmiento y Viale FBC

Zona 2
Cañadita 0-2 Academia Crack
Libres: San Rafael y Dep. Tuyango

Zona 3
Atl. María Grande 1-1 Independiente FBC
Atl. Hernandarias 1-12 Litoral
Libre: Dep. Tuyango

Zona 4
Juv. Sarmiento 0-4 Juv. Unida
Dep. Bovril 1-1 Atl. Hasenkamp

Posiciones

Zona 1
Unión 16
Viale FBC 13
Arsenal 6
Sarmiento 0

Zona 2
San Rafael 14
Academia Crack 11
Cañadita 6
Dep. Tabossi 1

Zona 3
Litoral 24
Dep. Tuyango 16
Atl. María Grande 10
Independiente FBC 5
Atl. Hernandarias 3

Zona 4
Juv. Unida 14
Atl. Hasenkamp 10
Dep. Bovril 8
Juv. Sarmiento 0

Octavos de final

Unión - Dep. Tabossi
Academia Crack - Atl. María Grande
San Rafael - Independiente FBC
Litoral - Juv. Sarmiento
Viale FBC - Arsenal
Juv. Unida - Atl. Hernandarias
Atl. Hasenkamp - Dep. Bovril
Dep. Tuyango - Cañadita

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