Camión mordió la banquina y desató un accidente en cadena en ruta 12

Un impactante accidente de tránsito que involucró a tres camiones de gran porte interrumpió la circulación en la Ruta Nacional 12. A pesar de los severos daños materiales y del vuelco de una de las unidades, desde el Puesto de Control Vial de Nogoyá confirmaron que ninguno de los choferes resultó lesionado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14 a la altura del kilómetro 342 de la mencionada arteria nacional, a pocos kilómetros del puesto de control vial.

Según las primeras pericias y los datos recabados por el personal policial, el accidente se desencadenó cuando un camión Mercedes Benz 1114 con acoplado Hermann, conducido por Fernando Rossetti, 43 años, oriundo de Rosario del Tala, circulaba en sentido este-oeste (con dirección hacia Rosario).

Por causas que aún se intentan establecer, el pesado rodado mordió la banquina, informó Ahora. Al intentar regresar a la cinta asfáltica, el chofer perdió el control de la unidad, lo que provocó el vuelco completo tanto del chasis como del acoplado sobre la ruta.

Detrás del Mercedes Benz circulaban otros dos transportes de carga en la misma dirección, cuyos conductores debieron realizar maniobras de emergencia al ver cómo el primer camión se cruzaba y volcaba delante de ellos.

El segundo vehículo involucrado, un Iveco 450 con acoplado Hermann, era guiado por Neri Beltrame, de 43, domiciliado en Villaguay. Al clavar los frenos para evitar impactar contra el camión volcado, el Iveco terminó perdiendo estabilidad y chocó violentamente contra el guardarraíl de la banquina.

Por último, un tercer camión de origen internacional —un Scania 420 con acoplado Faccini— conducido por el ciudadano brasileño Paulo Roberto Silva Do Nacismento, 41 años, logró realizar una frenada exitosa a pocos metros del desastre, deteniendo la unidad a tiempo y logrando salir ileso sin llegar a impactar contra los otros transportes ni contra las estructuras viales.

A raíz del vuelco y la posición en la que quedaron las estructuras de los camiones, el tránsito en la zona se vio afectado de forma parcial. En el lugar trabajó de manera urgente el personal de la Jefatura Departamental Nogoyá, junto con una dotación de Bomberos Voluntarios de Nogoyá y operarios de la empresa constructora Pitón, quienes colaboraron en las tareas de remoción de los vehículos y la limpieza de la calzada para restablecer la normalidad en la ruta.