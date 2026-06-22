Fuerte choque entre un camión y una utilitaria en Ruta 18 dejó dos conductores hospitalizados

Un fuerte accidente entre un camión con acoplado y una utilitaria se registró este lunes por la mañana sobre la Ruta 18, a la altura del kilómetro 59, en cercanías de Viale. Como consecuencia del impacto, los conductores de ambos vehículos fueron trasladados al hospital Castilla Mira.

El siniestro ocurrió durante las primeras horas de la mañana y demandó la intervención de personal policial y de los servicios de emergencia. Por el hecho, se dispuso un corte preventivo de la circulación en el sector para permitir el trabajo de los peritos.

Según confirmó a Elonce el jefe de la Comisaría de Viale, Lucas Gutiérrez, los dos conductores involucrados llegaron conscientes al centro de salud. Hasta el momento, se aguardaba el resultado de los estudios médicos para determinar el carácter de las lesiones sufridas.

Dos conductores fueron asistidos

En el choque intervinieron un camión con acoplado y un vehículo utilitario. Ambos rodados circulaban por la Ruta 18 cuando se produjo el impacto, cuya mecánica será determinada a partir de las actuaciones y pericias realizadas en el lugar.

Luego de la colisión, los conductores fueron asistidos y trasladados al hospital de Viale. Desde la dependencia policial indicaron que las lesiones se encontraban bajo evaluación médica, por lo que aún no se informó oficialmente la gravedad de los cuadros.

Accidente Ruta 18.

El accidente generó complicaciones en la circulación sobre la traza nacional. La presencia de los vehículos involucrados y el trabajo posterior de los peritos obligaron a restringir momentáneamente el tránsito en la zona.

La ruta seguirá cortada hasta finalizar las pericias

La interrupción alcanza el sector vinculado al acceso a Viale y al tramo comprendido entre la Ruta 18 y la Ruta 32. La medida se mantendrá vigente hasta que concluyan las pericias necesarias para establecer cómo ocurrió el siniestro.

Las autoridades solicitaron a quienes circulen por la zona que extremen las precauciones y tengan en cuenta la restricción de tránsito. El corte fue dispuesto para facilitar las tareas en la escena y evitar nuevos riesgos mientras se desarrollan las actuaciones.

Una vez finalizado el trabajo pericial y retirados los vehículos, se prevé que la circulación pueda normalizarse. Entretanto, la investigación continuará para determinar las circunstancias que derivaron en el choque entre el camión con acoplado y la utilitaria.