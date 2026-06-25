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El Gobierno confirmó el bono extraordinario previsional de $70.000 para julio

Dispuso el pago de un bono extraordinario previsional para jubilados, pensionados, beneficiarios de la PUAM y titulares de pensiones no contributivas.
Nacionales25 de junio de 2026


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El Gobierno nacional oficializó el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se pagará en julio de 2026 a jubilados, pensionados y otros beneficiarios del sistema previsional administrado por la ANSES.

La medida fue establecida mediante el Decreto 532/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y entró en vigencia el día de su dictado.

El mencionado bono alcanzará a las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES “a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y a los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES”.

En tanto, el decreto estableció que quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado cobrarán el bono completo de hasta $70.000. En tanto, quienes superen ese haber recibirán un monto equivalente al necesario para alcanzar el tope resultante de sumar el haber mínimo y el bono máximo previsto.

“Para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, el importe máximo del bono extraordinario previsional será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono extraordinario previsional”, indicó el escrito.

Además, indicó: “Dispónese que, en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del bono extraordinario previsional que se otorga por el presente decreto”.

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