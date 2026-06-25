Por la crisis económica, cerró una histórica fábrica de papas y dejó a 50 familias en la calle

En un contexto económico de lo más adverso para la producción nacional, una histórica fábrica de papas de la localidad de Balcarce anunció su cierre total y definitivo. Se trata de Finca Balcarce, una empresa más que decide bajar los brazos tras batallar contra la crisis.

La fábrica oficializó la decisión a través de un comunicado que dirigió a la comunidad. "Después de muchos años de trabajo, esfuerzo e inversión, hemos tomado una de las decisiones más difíciles de nuestra historia: Finca Balcarce cesará sus actividades y cerrará sus puertas".

Explicaron que la decisión no fue fácil, pero que resultó de un contexto "cada vez más complejo para la industria, marcado por la pérdida de competitividad, el constante incremento de los costos operativos y una fuerte retracción del consumo".

"Detrás de una empresa hay mucho más que máquinas, instalaciones o productos. Hay personas. Hay historias. Hay familias. Hay años de trabajo compartido, desafíos superados y sueños construidos en conjunto", expresaron en el comunicado antes de agradecer "a cada colaborador que formó parte de Finca Balcarce".