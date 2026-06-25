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Osuna acusó a cinco diputados entrerrianos de ser "cómplices" de Adorni por no dar quórum

La diputada nacional Blanca Osuna (Unión por la Patria) cuestionó con dureza a los cinco legisladores entrerrianos que no dieron quórum en la sesión especial convocada para avanzar con la interpelación al vocero presidencial, Manuel Adorni, y los acusó de actuar como "cómplices" del funcionario.
Nacionales25 de junio de 2026


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A través de sus redes sociales, la legisladora sostuvo que "para sostener su impunidad, Javier Milei necesita cómplices que no den quórum y así evitar que Adorni rinda cuentas".

En ese marco, Osuna nombró a los diputados nacionales Alicia Fregonese (PRO), Beltrán Benedit y Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Darío Schneider (UCR) y Francisco Morchio (electo por JxER y hoy libertario), quienes no ingresaron al recinto al momento de verificar el quórum.

"En Entre Ríos, esos cómplices tienen nombre y apellido: Fregonese, Benedit, Laumann, Schneider y Morchio", expresó la diputada.

Además, vinculó la estrategia parlamentaria del oficialismo con la situación económica de la provincia. "Mientras encubren en Entre Ríos, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 ya cerraron 1.074 empresas que daban trabajo a miles de entrerrianos", afirmó.

Por último, Osuna cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y señaló: "El modelo es claro: dejan caer la producción y el empleo, mientras unos pocos, como las empresas de Galperin, se llenan los bolsillos".

La sesión especial convocada para interpelar a Adorni fracasó por falta de quórum, luego de que el oficialismo y bloques aliados no bajaran al recinto, impidiendo el inicio del debate.

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