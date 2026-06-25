El oficialismo hizo caer la sesión del Senado para evitar la interpelación a Manuel Adorni

El oficialismo decidió no correr el riesgo frente a una posible votación que impulse la interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e hizo caer la sesión de hoy en el Senado.

El bloque de La Libertad Avanza ingresó al recinto pero nunca ocupó sus bancas. Algo similar hizo el peronismo, por lo que nunca se alcanzó el número de 37 senadores necesarios para poder abrir la sesión.

En una primera instancia, La Libertad Avanza propuso abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el próximo 1 de julio para tratar dos proyectos de interpelación al jefe de Gabinete. Esa fue la propuesta que le hicieron a los bloques dialoguistas y en la previa a que se cayera la sesión se envió el llamado a la misma.

La intención fue imitar la estrategia que consumaron 24 horas con el apoyo de los bloques de Diputados del PRO y la UCR, más algunos legisladores provinciales.

Sin embargo, el radicalismo se mostraba dividido en un sector que iba a intentar ir por la interpelación al igual que la totalidad del PRO, bloque que presentó un proyecto de interpelación a Manuel Adorni. Frente al riesgo, el bloque libertario que comanda la senadora Patricia Bullrich ingresó al recinto pero esperó que se cumplieran los 30 minutos reglamentarios y, parados al lado de sus bancas, decidieron no dar quórum y dejaron caer la sesión.

El debate estaba en cómo había que tratar el pedido de interpelación. El peronismo insistía con lo que se había acordado en la primera labor parlamentaria en donde con mayoría simple se habilitaba el tratamiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece el proceso de interpelación. Patricia Bullrich llamó a una segunda reunión de labor parlamentaria y propuso que hacía falta los dos tercios para habilitar el tema.

Se especulaba con una larga e intensa discusión sobre el proceso, pero en el mundo libertario no había seguridad respecto de la totalidad del bloque de la UCR y de algunos provinciales. En ese contexto, decidieron no correr riesgos e hicieron caer la sesión que ellos mismos había pedido para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y a continuación seis convenios internacionales.

José Mayans, con la mirada perdida cuando ya sabía que no iba a haber debate

La decisión se tomó sobre la hora y eso quedó plasmado en cómo se fueron desarrollando los hechos dentro del recinto. A las 11 comenzó a sonar el timbre que llamaba a sesionar y los primeros en ingresar fueron el ahora libertario Luis Juez y la neuquina Julieta Corrozo. Unos pocos minutos más tarde hicieron su ingreso los senadores de LLA Vilma Bedia, Carmen Álvarez Rivero, Juan Cruz Godoy, Emilia Orozco, Romina Almeida y Nadia Márquez, que fueron ocupando sus lugares.

Pasados las 11:15 ingresó Patricia Bullrich y empezó a conversar con varios integrantes del bloque de LLA que escucharon la estrategia. En ese momento, los que se habían sentado comenzaron a pararse.

Un hecho que mostró las desavenencias que se viven en el bloque de LLA fue la discusión que tuvieron Marquez y Bullrich. La primera cuenta con el aval de Karina Milei y ya se había enfrentado a Bullrich días atrás por el pedido que hizo la ex ministra para que Adorni presente los papeles. Luego de esa discusión, Marquez -junto a Orozco y Benegas Lynch- volvieron a sentarse en sus bancas en búsqueda del quórum en una clara señal que no compartían la estrategia de la ex candidata a Presidente por el PRO.

Otro que no estaba al tanto de lo que iba a suceder y que seguía todo desde los palcos era Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación oficina que depende de Jefatura de Gabinete.

Fue tal el desconcierto que Bullrich se comunicó con Casa Rosada una vez que se había caído la sesión y luego recibió en su despacho a varios de los miembros del bloque de La Libertad Avanza cuyos rostros mostraban sorpresa en algunos casos y fastidio en otros.

Una vez caída la sesión y con los senadores retirándose aparecieron diferentes versiones respecto a los responsables.

El oficialismo fue quien citó a la sesión y es responsable de conseguir el quórum. Frente a esto, el jefe del bloque del PJ, José Mayans, la sesión se cayó porque “no son 44 los que piensan que debe sostenerse el criterio de los dos tercios para habilitar el tema”.

Todo queda en un mar de dudas en el que cada uno de los bloques parlamentarios señala al otro como responsable. En ese sentido, el presidente del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, señaló ante los periodistas parlamentarios que van a “seguir insistiendo con el proyecto que presentamos”. Y luego apuntó contra los dos bloques mayoritarios señalando que “ahora ya me descolocaron. Pregúntenle al peronismo y a los libertarios qué acuerdo hicieron para levantar la sesión”.

El bloque del radicalismo emitió un comunicado en donde asegura haber “cumplido con nuestra responsabilidad en el recinto” y reclama que la agenda del Senado “no puede seguir paralizada por disputas políticas ajenas a las urgencias del país”.

Desde el entorno de Bullrich sólo explicaron que se citó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el 1 de julio a las 15:30 con un temario que incluye los dos proyectos de interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esta comisión tiene 18 miembros, es presidida por LLA que tiene 6 senadores, el peronismo tiene 5, la UCR 3, Independencia (aliado LLA) 1, Convicción Federal 1, Impulso País / Provincias Unidas 2.

Infobae