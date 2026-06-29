El IAPV lanza una moratoria con descuentos de hasta 40% para cuotas adeudadas

El IAPV pondrá en marcha un régimen extraordinario de moratoria y cancelación anticipada destinado a adjudicatarios de viviendas que mantengan cuotas impagas. La iniciativa contempla descuentos sobre la deuda y dos modalidades de adhesión, según la cantidad de pagos pendientes y la situación de mora registrada.

La propuesta incluirá una moratoria para quienes adeuden hasta 60 cuotas, mientras que la cancelación anticipada estará dirigida a adjudicatarios con atrasos más prolongados. El organismo informó que ambas herramientas serán voluntarias y buscarán regularizar créditos otorgados para planes habitacionales.

La adhesión a la moratoria deberá realizarse de manera presencial, en las sedes regionales o en la sede central del Instituto. En cambio, el plan de cancelación anticipada se gestionará de forma digital a través de “Mi Cuenta”, la plataforma disponible en el sitio oficial del IAPV.

Moratoria para deudas de hasta 60 cuotas

La moratoria estará dirigida a los adjudicatarios que registren hasta 60 cuotas impagas. El esquema prevé una refinanciación extraordinaria en UVIs y fija una cuota mínima excepcional de 30 UVIs.

Además, el régimen ofrecerá incentivos para quienes adhieran al débito automático. Los descuentos dependerán de la cantidad de cuotas vencidas y de la incorporación de esa modalidad de pago.

Quienes tengan hasta 12 cuotas adeudadas podrán acceder a rebajas de hasta el 30% sobre la deuda. Para los adjudicatarios que acumulen entre 13 y 60 cuotas impagas, el descuento podrá llegar hasta el 20%.

Desde el IAPV indicaron que el objetivo es que los titulares de viviendas con atrasos puedan reorganizar el pago de sus obligaciones bajo nuevas condiciones, antes de que la mora se profundice.

Cancelación anticipada con una quita del 40%

La segunda alternativa estará destinada a adjudicatarios con una situación de mora más extensa. Podrán adherir quienes tengan más de 60 cuotas emitidas, al menos 15 impagas y seis meses consecutivos sin realizar pagos.

En esos casos, el IAPV habilitará la cancelación anticipada de la deuda de manera digital. Cada adjudicatario deberá ingresar al portal “Mi Cuenta”, descargar la boleta correspondiente y abonarla a través de alguno de los medios habilitados.

La modalidad contempla una quita del 40% sobre la deuda vencida y los intereses generados. Sin embargo, el capital financiado no estará alcanzado por el descuento, por lo que deberá ser abonado según el cálculo establecido para cada caso.

El organismo aclaró que quienes opten por esta vía no tendrán que realizar trámites presenciales. La implementación del plan quedará sujeta a la consulta individual de cada adjudicatario y a las condiciones previstas para acceder a los beneficios.

Elonce