ATER recordó que en julio operarán los vencimientos de varios impuestos

Habida cuenta que ya no se distribuyen boletas en formato papel y casa por casa, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó a los contribuyentes los venideros vencimientos:

15 y 16 de julio, operarán los vencimientos de los impuestos a las Embarcaciones (pago anual o primera cuota), Automotores (tercera cuota) e Inmobiliario Rural y Subrural (segunda cuota). En todos los casos, el miércoles 15 corresponde a los dígitos terminados del 0 al 4, y el jueves 16 a los finalizados del 5 al 9.

Las boletas se pueden descargar y pagar de forma online a través de la web oficial. Además, sigue activa la adhesión a la Boleta Digital para recibirla en el correo electrónico. También se pueden abonar de manera presencial en Plus Pagos Servicios presentando únicamente el DNI y mediante código QR desde billeteras virtuales, Home Banking, débito automático y otros medios electrónicos habilitados disponibles en ATER Oficial

El organismo aún continúa con los recordatorios públicos, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones, evitar recargos y promover una adecuada planificación tributaria.