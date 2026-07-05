Más de 100 personas se sumaron a construir cuchas para perros callejeros en una ciudad entrerriana

Más de cien personas participaron de la jornada solidaria organizada por la Escuela Municipal de Artes y Oficios (EMAO) “Héroes de Malvinas”, dependiente de la Municipalidad de Concepción de Uruguay. Fabricaron 15 cuchas de madera para perros que viven en las calles. La iniciativa, impulsada por la institución municipal, convocó a alumnos, vecinos y voluntarios que trabajaron de manera conjunta en una acción que combinó solidaridad, aprendizaje y compromiso comunitario.

Durante la actividad participaron estudiantes de los distintos talleres que funcionan en la EMAO, junto a vecinos que, aun sin conocimientos previos en carpintería, decidieron sumarse para colaborar con la construcción de las cuchas. El trabajo colectivo permitió elaborar 15 estructuras de gran tamaño, preparadas para resistir las condiciones del exterior.

Las cuchas serán destinadas a refugios de la ciudad y también estarán disponibles para vecinos que transiten animales y necesiten brindarles un espacio seguro de resguardo.

El director de la EMAO, Jerónimo Pérez, destacó el acompañamiento recibido por parte de la comunidad. “Agradecemos especialmente la colaboración desinteresada de los vecinos que acercaron materiales reciclados para darles una segunda vida, a la empresa Fepasa por la donación de pallets y, sobre todo, a cada persona que aportó su tiempo y compromiso para hacer posible esta jornada”, expresó.

Asimismo, según informó La Pirámide, señaló que “como escuela municipal estamos orgullosos de haber podido aportar una acción concreta para la ciudad y de la repercusión que tuvo esta propuesta. También queremos agradecer a los medios de comunicación por la difusión, que fue fundamental para que esta iniciativa se transformara en un verdadero logro colectivo”.

Educación Municipal

La propuesta también puso en valor una política pública de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, que articula la formación en oficios a partir de la educación municipal, con el cuidado del ambiente y el bienestar animal. La jornada promovió la reutilización de materiales a través del uso de madera reciclada y abrió la participación a toda la comunidad.

Recordemos que la Dirección de Educación de la Municipalidad tiene a su cargo la formación de más de 670 estudiantes entre los Centros de Desarrollo de la Niñez, las escuelas municipales y la Escuela Municipal de Artes y Oficios “Héroes de Malvinas”. En la EMAO, con más de 350 estudiantes, las propuestas incluyen seis trayectos formativos: Albañilería, Confeccionista a medida, Electricista domiciliario, Marroquinería y tapizado, Restauración de muebles y soldador básico. Cada formación combina clases teóricas y prácticas, con un enfoque en el aprendizaje aplicado y el desarrollo de habilidades concretas.