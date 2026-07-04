Vacaciones: advierten bajo nivel de reservas y hay preocupación en el turismo entrerriano

A pocos días del inicio de las vacaciones de invierno en Entre Ríos, el sector turístico observa con preocupación el bajo nivel de reservas y las dificultades para revertir un escenario marcado por la caída del consumo. Así lo manifestó el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Juan Acedo, quien sostuvo que las expectativas para el receso son moderadas y que el movimiento dependerá, en gran medida, de las decisiones de último momento de los viajeros.

"Estamos con un índice de reservas muy bajo, así que todos coincidimos en que esta temporada va a ser día tras día", afirmó el dirigente a Radio Plaza. En ese sentido, explicó que cada destino buscará atraer visitantes mediante eventos y actividades propias, con el objetivo de extender la permanencia de los turistas.

Acedo consideró que, si bien el Mundial de Fútbol puede influir en las decisiones de algunos viajeros, el principal factor que condiciona la actividad es la situación económica. "Hoy hay factores que están afectando el día a día de la gente, del turista, de todo argentino. El problema es el bolsillo justamente", expresó.

El referente del sector señaló que la caída en la cantidad de visitantes ya se evidenció durante los últimos fines de semana largos. "Los cortes de entrada en el ingreso a los complejos termales están cayendo. Es muy marcada la caída y eso genera una preocupación extra", advirtió.

Consultado sobre las promociones implementadas por algunos destinos termales para incentivar el turismo, Acedo sostuvo que esas iniciativas pueden ayudar a retener a quienes ya llegan al destino, aunque aclaró que no alcanzan para revertir el contexto. "No va a ser lo que va a decir que vamos a tener una temporada exitosa porque bajamos el precio de las entradas a las termas. Va mucho más allá. Es una situación sumamente complicada", remarcó.

El presidente de la Cámara también destacó que cambió el comportamiento del turista en los últimos años. Según explicó, las tradicionales vacaciones de dos semanas prácticamente desaparecieron y fueron reemplazadas por escapadas de tres o cuatro noches, con reservas que suelen concretarse sobre la fecha.

En cuanto al alojamiento, indicó que los establecimientos de mayor categoría mantienen un buen nivel de ocupación, mientras que los pequeños hoteles, residenciales, cabañas y bungalows atraviesan una realidad muy diferente. "La verdad que lo estamos pasando muy mal, muy difícil porque sigue cediendo la ocupación. Hay que mantener el sistema en óptimas condiciones para cuando el turista vuelva a responder como nosotros creemos que lo va a hacer en algún momento. Pero, mientras tanto, varios van quedando en el camino y eso es lo que más preocupa", sostuvo.

Por último, Acedo valoró la puesta en marcha del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos y destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer la promoción de los destinos provinciales. No obstante, insistió en que el desafío inmediato será atravesar una temporada que, por el momento, se presenta con un panorama complejo para la actividad.