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Aldea María Luisa: Capacitación municipal sobre Higiene y Seguridad Laboral

El Municipio de Aldea María Luisa llevó adelante el jueves 13 de agosto una capacitación sobre Higiene y Seguridad Laboral, destinada al personal operativo municipal.
Entre Ríos15 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Durante la jornada se trabajó sobre distintas herramientas orientadas a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, incluyendo la identificación de peligros y riesgos, las medidas preventivas y la importancia del uso correcto de los Elementos de Protección Personal (EPP).

El intendente, Luis Pablo Schönfeld, destacó ante Estación Plus Crespo la importancia de continuar promoviendo estas instancias de formación y prevención.

“Seguimos fortaleciendo la prevención, el autocuidado y la seguridad en nuestros espacios de trabajo”, señaló el jefe comunal.

La actividad se enmarcó en las acciones destinadas a reforzar las condiciones de seguridad y el cuidado del personal durante el desarrollo de sus tareas laborales.

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