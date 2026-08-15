Aldea María Luisa: Capacitación municipal sobre Higiene y Seguridad Laboral

Durante la jornada se trabajó sobre distintas herramientas orientadas a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, incluyendo la identificación de peligros y riesgos, las medidas preventivas y la importancia del uso correcto de los Elementos de Protección Personal (EPP).

El intendente, Luis Pablo Schönfeld, destacó ante Estación Plus Crespo la importancia de continuar promoviendo estas instancias de formación y prevención.

“Seguimos fortaleciendo la prevención, el autocuidado y la seguridad en nuestros espacios de trabajo”, señaló el jefe comunal.

La actividad se enmarcó en las acciones destinadas a reforzar las condiciones de seguridad y el cuidado del personal durante el desarrollo de sus tareas laborales.