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Lluvias en el finde largo: Anticipan que dos ríos y un arroyo tendrán un "aumento significativo"

Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú y Rosario del Tala son ciudades que deberán mantener un especial monitoreo de sus cauces de agua, a raíz de la acumulación de precipitaciones que se espera durante los próximos días. Los detalles. 
Entre Ríos15 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Pronóstico de lluvia acumulada al martes 18 de agosto

El pronóstico y seguimiento de los fenómenos climáticos que lleva adelante el Gobierno Nacional, sostiene que del 15 al 18 de agosto se producirán condiciones que afectarán a la provincia de Entre Ríos.

Estación Plus Crespo conoció que la proyección de lluvias abundantes en ciertas zonas, podría aumentar significativamente el nivel de los ríos Gualeguay, Gualeguaychú, y del arroyo Nogoyá, a partir del lunes 17 de agosto

En tanto, el miércoles 19 de agosto, el río Gualeguay podría incluso aproximarse o superar el nivel de alerta en la sección de Rosario del Tala.

Las precipitaciones llegarían el domingo al norte de Entre Ríos, pudiendo superar puntualmente los 100mm diarios y estar acompañados de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. La condición se extendería en los departamentos de la región hasta el martes inclusive.

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