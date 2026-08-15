Lluvias en el finde largo: Anticipan que dos ríos y un arroyo tendrán un "aumento significativo"

Pronóstico de lluvia acumulada al martes 18 de agosto

El pronóstico y seguimiento de los fenómenos climáticos que lleva adelante el Gobierno Nacional, sostiene que del 15 al 18 de agosto se producirán condiciones que afectarán a la provincia de Entre Ríos.

Estación Plus Crespo conoció que la proyección de lluvias abundantes en ciertas zonas, podría aumentar significativamente el nivel de los ríos Gualeguay, Gualeguaychú, y del arroyo Nogoyá, a partir del lunes 17 de agosto.

En tanto, el miércoles 19 de agosto, el río Gualeguay podría incluso aproximarse o superar el nivel de alerta en la sección de Rosario del Tala.

Las precipitaciones llegarían el domingo al norte de Entre Ríos, pudiendo superar puntualmente los 100mm diarios y estar acompañados de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. La condición se extendería en los departamentos de la región hasta el martes inclusive.