En septiembre se realizará el juicio contra el policía que intentó matar a su pareja y se autolesionó

El policía Mariano Corvalán, de 39 años, será juzgado por un jurado popular acusado de intentar matar a su pareja, Carolina Huck, en un hecho ocurrido en agosto de 2025 en Gualeguaychú. El debate se desarrollará entre el 21 y el 25 de septiembre.

Corvalán está acusado del delito de Femicidio agravado en grado de tentativa, por el cual podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión en caso de ser declarado culpable. Llega a juicio detenido, ya que la Justicia prorrogó su prisión preventiva.

Las audiencias tendrán lugar en los Tribunales de Gualeguaychú. Según el cronograma judicial, el 21 de septiembre se realizará la selección definitiva de los integrantes del jurado y posteriormente comenzará el debate. Está previsto que el veredicto se conozca el viernes 25.

Llega detenido al juicio

El acusado permanece alojado en la Unidad Penal Nº9 de El Potrero. Esta semana se realizó una audiencia ante el juez Mauricio Derudi para definir si continuaba detenido o si podía acceder a una modalidad de prisión domiciliaria debido a su situación de salud.

Tras analizar los planteos, el magistrado resolvió prorrogar por otros 45 días la prisión preventiva, por lo que Corvalán permanecerá en la cárcel y llegará detenido al inicio del juicio.

Antes del debate, durante agosto, la Justicia realizará el sorteo de los potenciales jurados y la audiencia de admisión de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía y la defensa.

Una vez seleccionados los 12 integrantes que intervendrán en el juicio, comenzará la producción de las pruebas y la exposición de las partes. Al finalizar el debate, el jurado deberá determinar si considera al acusado culpable o no culpable, indica R2820.

La acusación contra el policía

El hecho que llegará a juicio ocurrió el domingo 24 de agosto de 2025, en una vivienda ubicada en la zona de calles Gutenberg y La Rioja, donde Corvalán convivía con Carolina Huck, docente de 31 años, y la hija de ambos, que en ese momento tenía cinco años.

Según la acusación, se produjo una discusión dentro de la vivienda y, en esas circunstancias, Corvalán habría disparado contra Huck utilizando su arma reglamentaria. El ataque habría ocurrido en presencia de la niña.

Tras herir a la mujer, el policía habría intentado quitarse la vida. Huck sobrevivió al ataque, aunque sufrió heridas de gravedad que le provocaron importantes secuelas físicas.

La investigación penal preparatoria estuvo a cargo del fiscal Jorge Gutiérrez, quien reunió las pruebas que derivaron en la elevación de la causa a juicio.