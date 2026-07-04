Guiño de Frigerio: se expresó a favor “de construir una propuesta electoral unificada” con La Libertad Avanza

Rogelio Frigerio propone una oferta electoral común con La Libertad Avanza como parte de una estrategia que, según consideró, permitirá sostener el rumbo político iniciado por el gobierno nacional y evitar un regreso al modelo que, a su entender, caracterizó al kirchnerismo durante casi dos décadas.

El gobernador de Entre Ríos afirmó que la construcción de ese espacio requiere que toda la dirigencia política deje de lado las diferencias internas, las disputas partidarias y los intereses personales para priorizar un proyecto común de cara a las elecciones de 2027.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, Frigerio fijó una de las definiciones políticas más contundentes desde que asumió la gobernación al referirse a la posibilidad de conformar una propuesta electoral conjunta entre el PRO y La Libertad Avanza. Si bien aclaró que una construcción de esas características requiere consenso entre todas las fuerzas involucradas, dejó en claro que considera indispensable avanzar en ese camino para garantizar la continuidad del actual proceso político nacional.

Para el mandatario entrerriano, la discusión trasciende la competencia entre partidos y se vincula con la necesidad de ofrecer a la ciudadanía una alternativa que preserve las reformas impulsadas durante los últimos años. En ese marco, sostuvo que la dirigencia debe comprender el mensaje expresado por la sociedad en las urnas y actuar en consecuencia.

"Hay que dejar de lado los egos y las vanidades"

Frigerio aseguró que el escenario político obliga a todas las fuerzas que comparten una visión similar del país a realizar un esfuerzo de acercamiento. "Tenemos que hacer, todos, un esfuerzo para dejar de lado las vanidades y los intereses personales, incluso partidarios, en pos de lograr ese objetivo", expresó al ser consultado sobre la posibilidad de confluir nuevamente con La Libertad Avanza.

El gobernador sostuvo que el objetivo central consiste en preservar "el norte de la Argentina" y el rumbo que, según afirmó, también comenzó a consolidarse en Entre Ríos desde el inicio de su gestión. En esa línea, remarcó que "hay que ser perseverante en el camino" y advirtió que "no hay que volver atrás".

Para Frigerio, si la continuidad de ese proceso depende de conformar una propuesta electoral unificada, la dirigencia política debe asumir esa responsabilidad. "Si de eso, depende la posibilidad de construir una propuesta electoral unificada, bueno, hay que trabajar en ese sentido", afirmó a Radio Rivadavia, al tiempo que recordó que en Entre Ríos ya se avanzó en acuerdos similares entre distintos sectores políticos.

Una alianza pensada para las elecciones de 2027

Consultado puntualmente sobre la posibilidad de que el PRO, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza presenten candidaturas comunes en las próximas elecciones nacionales, Frigerio respondió que ese objetivo requiere voluntad de todas las partes. "El tango se baila de a dos", resumió, para señalar que ninguna construcción política puede prosperar sin acuerdos recíprocos entre los espacios involucrados.

A continuación insistió en que el contexto político exige una actitud distinta por parte de los dirigentes. "Creo que lo que está en juego es muy importante", afirmó, antes de señalar que la sociedad argentina ya expresó, claramente, cuál es el camino que no quiere volver a recorrer.

"La sociedad argentina ha demostrado en las últimas elecciones que tiene claro a dónde no quiere volver, que son estos casi veinte años de kirchnerismo", sostuvo. En ese sentido, agregó que la política todavía tiene pendiente demostrar que el rumbo elegido puede traducirse en mejoras concretas para la calidad de vida de la población.

El mandatario reconoció que aún resta un año y medio de gestión para consolidar resultados y consideró que ese período será determinante para fortalecer la confianza de la ciudadanía. "Creo que hay que hacer un esfuerzo, para que toda la dirigencia política, deje de lado sus intereses personales, partidarios, los egos, las vanidades, para intentar confluir en una oferta electoral común", afirmó Frigerio.