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Entre Ríos avanza con la matrícula nacional obligatoria para evaluadores de motociclistas

Unos 190 instructores y evaluadores participaron de las instancias de capacitación impulsadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La acreditación será obligatoria para desempeñarse en los Centros Emisores de Licencias de Conducir de los municipios.
Entre Ríos04 de julio de 2026


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Entre Ríos avanzó en la implementación de la matrícula nacional obligatoria para instructores y evaluadores de motocicletas, una medida impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que busca profesionalizar el sistema de otorgamiento de licencias de conducir y unificar los criterios de evaluación en todo el país.

La iniciativa contempla la capacitación y certificación de quienes cumplen funciones en los Centros Emisores de Licencias (CEL), con el objetivo de garantizar estándares homogéneos en la formación y habilitación de nuevos conductores de motocicletas.

La formación estuvo a cargo de especialistas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y comprendió una carga de 14 horas cátedra, distribuidas en dos etapas.

La instancia teórica se desarrolló de manera virtual los días 23, 24 y 25 de junio, con la participación de instructores y evaluadores entrerrianos inscriptos para certificar sus competencias en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (Sinalic).

Posteriormente, la capacitación práctica se realizó el 30 de junio en Paraná y el 1 de julio en Libertador San Martín, con la asistencia de 190 agentes provenientes de distintos puntos de la provincia.

Unificar los criterios de evaluación

Desde la puesta en marcha de esta política se busca corregir una situación que existía hasta ahora: la ausencia de una formación obligatoria de alcance nacional para quienes evaluaban a los aspirantes a obtener la licencia para conducir motocicletas.

Esa situación generaba diferencias en los criterios de evaluación entre las distintas jurisdicciones, por lo que la implementación de un estándar único apunta a fortalecer la calidad del proceso de habilitación, consignó El Once.

La medida cobra especial importancia si se considera que, de acuerdo con estadísticas nacionales, los usuarios de motocicletas representaron el 46% de las víctimas fatales en siniestros viales durante el último año.

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