La caída del empleo privado no frena: en Entre Ríos cerraron 663 empresas en un año
La caída en el número de empresas empleadoras del sector privado continúa acentuándose en Entre Ríos. Según un reciente informe elaborado por la consultora Politikon Chaco en base a registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en mayo de 2026 la provincia registraba 15.882 empresas empleadoras activas, lo que representa un claro retroceso respecto a los períodos anteriores.
En el análisis interanual, la provincia registró en mayo de 2026 una caída del 4,0% en la cantidad de firmas privadas respecto a mayo de 2025 (cuando sumaba 16.545 empleadores). Esta reducción se tradujo en la pérdida neta de 663 empresas en solo doce meses.
Al ampliar el foco y comparar los datos actuales con noviembre de 2023, el impacto negativo en el entramado productivo entrerriano cobra mayor magnitud: la provincia sufrió una contracción del 7,1%, lo que equivale a la desaparición de 1.217 empresas empleadoras en dos años y medio (pasando de 17.099 en noviembre de 2023 a 15.882 en mayo de 2026).
El panorama nacional
La dinámica observada en Entre Ríos se enmarca en una tendencia contractiva generalizada en todo el país:
Total país interanual: En mayo de 2026 se contabilizaron 477.463 empresas empleadoras en el sector privado nacional, reflejando una caída del 3,3% interanual (16.422 firmas menos que en mayo de 2025). Con este resultado, el indicador acumula 27 meses consecutivos de descensos.
Acumulado desde noviembre 2023: A nivel nacional, la pérdida llega al 6,0%, lo que implica la desaparición de 30.385 empresas en todo el territorio argentino.
Disparidad regional: Neuquén fue la única jurisdicción del país que mostró un leve incremento interanual (+0,1% o 13 firmas). En el otro extremo, las provincias más afectadas en la comparación interanual fueron La Rioja (-16,1%), Misiones (-8,9%) y Tierra del Fuego (-8,2%).
Sectores más castigados: En la medición interanual nacional, los rubros con mayores mermas fueron la Industria Manufacturera (-5,5%) y el Comercio (-4,4%). En tanto, desde noviembre de 2023, la mayor caída relativa la encabeza la Construcción (-9,3%), seguida por la Industria (-8,1%).
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