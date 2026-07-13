Estados Unidos confirma nuevos ataques contra Irán para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz

Múltiples explosiones fueron escuchadas en las primeras horas de este lunes (hora de Irán) en las ciudades portuarias de Sirik, Bandar Abbas y Jask, todas en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán, informó el medio estatal iraní Press TV.

El Comando Central de Estados Unidos confirmó que lanzó "más ataques contra Irán para seguir deteriorando su habilidad para atacar a marineros civiles y a buques comerciales que transitan libremente por el estrecho de Ormuz", según se informó en una publicación en la red social X.Los primeros informes mostraron que una torre de telecomunicaciones cerca de Sirik fue impactada, el mismo sitio al que estuvieron dirigidos ataques anteriores, publicó Press TV en la misma red social X.

Hasta ahora no se ha informado de víctimas civiles, indicó la oficina del gobernador provincial, citada por el medio.Minutos después de las explosiones, el Comando Central de Estados Unidos publicó en X que sus fuerzas empezaron a lanzar más ataques contra Irán "para seguir deteriorando su habilidad para atacar a marineros civiles y a buques comerciales que transitan libremente por el estrecho de Ormuz".

Este domingo, Estados Unidos e Irán intercambiaron de nuevo una serie de ataques relacionados con la navegación en el estrecho, pese a un memorando de entendimiento firmado por los dos países a mediados de junio.

Agencia NA