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Un hospitalizado tras colisión de motos en Diamante

"Las lesiones fueron de consideración", confirmó la Policía, tras el auxilio brindado a los partícipes.
19 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Personal del Comando Radioeléctrico de Diamante tomó conocimiento de un accidente de tránsito, ocurrido en la intersección de calles Sara Romero y Pellegrini.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que estuvieron involucrados dos motovehículos: una Guerrero Trip y una Honda Bross, siendo ambas conducidas por ciudadanos de Diamante.

Por razones que son materia de pericias e investigación, una de las motos habría sido embestida en el lateral derecho por la otra moto, provocando que ambos conductores caigan a la cinta asfáltica.

Quien se encontraba a bordo de la moto Guerrero fue trasladado hacia el Hospital San José, pudiendo determinar minutos más tarde el Médico de Policía, que sus lesiones fueron de consideración. En tanto, el otro partícipe fue asistido.

Policía Científica trabajó en el lugar, realizando las pericias correspondientes, con conocimiento del Ministerio Público Fiscal.

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