Asesinaron a un hombre de un disparo en la cabeza en Paraná
Un hombre fue asesinado este viernes cerca del mediodía tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza en la intersección de Saba Hernández y Fraternidad, en Villa Yatay, de la ciudad de Paraná.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima falleció en el lugar a causa de la gravedad de la herida. Según los primeros datos a los que accedió Elonce, se trataría de un hombre de aproximadamente 30 años, apodado "Tamango".
En la escena trabajan efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Policía Científica y la Fiscalía de turno, que realizan las pericias correspondientes para esclarecer el hecho e identificar al autor del crimen.
La investigación se encuentra en pleno desarrollo y se aguarda información oficial sobre la identidad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió este nuevo homicidio.
De acuerdo a lo que anticiparon fuentes policiales el cruento hecho de sangre habría acontecido en el marco de un conflicto entre familias antagónicas.